Ibrahimović: Bio sam uvjeren i prije SP-a da će Španjolska osvojiti, ali navijao sam za Hrvatsku

Španjolska nogometna reprezentacija po drugi put je osvojila svjetski naslov.
Nogometna reprezentacija Španjolske novi je svjetski prvak nakon što je u finalu na stadionu Met Life u East Rutherfordu nakon produžetaka pobijedila branitelja naslova Argentinu 1:0.
Nakon 39 dana natjecanja i 104 utakmice, doznali smo ime novog svjetskog prvaka. Španjolska je nakon drame produžetaka pobijedila Argentinu 1:0 skinuvši “Gauče” s trona.
Španjolska je tako nakon 16 godina nakon slavlja u Južnoj Africi stigla do novog naslova svjetskog prvaka nakon sjajne utakmice i zaslužene pobjede.
Furija je tijekom susreta imala 20 udaraca, pri čemu 12 u okvir, dok su Argentinci uputili tek dva udarca, oba u posljednjim minutama susreta, ali ne i u okvir gola.
Španjolski junak bio je napadač Barcelone Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti na asistenciju Nice Williamsa. Argentina je u 94. minuti ostala s igračem manje nakon što je isključen Enzo Fernandez.
Izvedbi Španjolaca naklonio se i legendarni Šveđanin Zlatan Ibrahimović u prijenosu.
“Ja sam i prije turnira bio uvjeren da bi Španjolska mogla osvojiti naslov prvaka. No, ja sam zbog svojeg porijekla navijao za Hrvatsku…”, poručio je legendarni Ibrahimović.
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