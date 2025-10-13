I statistika kaže: Hrvatskoj 100 posto šanse da ide na Svjetsko prvenstvo!

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Hrvatska je slavila i protiv Gibraltara u Varaždinu (3:0) dva kolo prije kraja kvalifikacija za SP i gotovo pa sigurno osigurala odlazak iduće godine u SAD, Meksiko i Kanadu.

Football Meets Data u projekcijama raspleta kvalifikacija za SP daje Hrvatskoj 100 posto šansi da će se izravno kao prva u skupini plasirati na SP.

POVEZANO VIDEO / Večer prvijenaca u Varaždinu: Erlić zabio prvi gol za Hrvatsku pa se rasplakao VIDEO / Vatreni pobjedom u Varaždinu gotovo osigurali SP, no neki se igrači moraju zamisliti!

Prvo mjesto vodi izravno na Svjetsko prvenstvo, a drugo u dodatne kvalifikacije. Ako su dvije reprezentacije bodovno izjednačene, idući kriterij je gol-razlika. Hrvatska je tu bolja od Češke jer ima +19, a oni +4.

Hrvatskoj je u utakmicama u studenom igra protiv Farskih Otoka i kod Crne Gore, potreban tek jedan bod za izravan odlazak na Svjetsko prvenstvo. Čak i u slučaju oba poraza, Hrvatska bi mogla ići na SP kao prvoplasirana jer bi Češka morala nevjerojatno uvjerljivim rezultatom pobijediti Gibraltar.

📈 Projected to qualify for 🌐 World Cup directly (as of 12 Oct): 100% 🇭🇷 Croatia

99.9% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

99.9% 🇳🇱 Netherlands

99.8% 🇵🇹 Portugal

99% 🇫🇷 France

99% 🇪🇸 Spain

98% 🇦🇹 Austria

98% 🇨🇭 Switzerland

98% 🇳🇴 Norway

81% 🇩🇰 Denmark

70% 🇩🇪 Germany

67% 🇧🇪 Belgium — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

Raspored do kraja kvalifikacija:

14. studenog: Hrvatska – Farski otoci

17. studenog: Crna Gora – Hrvatska

17. studenog: Češka – Gibraltar