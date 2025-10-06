I Dalić sipa pohvale na račun Modrića: ‘To je bilo van očekivanja svih nas’

Podijeli :

Guliver Images

Luka Modrić nastavio je oduševljavati majstorskim partijama u dresu Milana, a to posebno veseli i izbornika Zlatka Dalića.

Hrvatskoj slijede nove dvije utakmice u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Prvo protiv Češke u Pragu (8. listopada), pa onda protiv Gibraltara u Varaždinu (12. listopada).

Na press konferenciji uoči okupljanja Vatrenih Zlatko Dalić dobio je pitanje o Luki Modriću.

“Nastavlja nas iznova iznenađivati. Ovo što on radi u Milanu, podigao je cijeli klub na viši nivo. Igra po 90 minuta što je bilo van očekivanja svih nas. Iznova pokazuje svoju snagu, karakter i kvalitetu. To je za nas pozitivno i samo neka ga posluži zdravlje.”

