Hrvatskim navijačima stiglo upozorenje: Ovaj potez donosi ‘nesreću reprezentaciji’

Nakon New Yorka, Dallasa i Toronta hrvatski navijači pripremaju "show" i u Philadelphiji, gradu u kojem će Vatreni protiv Gane tražiti potvrdu prolaza u 16-inu finala Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Grad koji se smatra kolijevkom američke demokracije ugostit će tisuće hrvatskih navijača, a u “Philly” dolazi i najveća navijačka zastava.

Podsjetimo, u Philadelphiji su 4. srpnja 1776. američki očevi utemeljitelji usvojili Deklaraciju o neovisnosti, dokument kojim su kolonije proglasile odvajanje od Velike Britanije. Taj dan se u SAD slavi kao Dan neovisnosti.

Deklaracija neovisnosti i Ustav potpisani su u Independence Hallu, povijesnoj zgradi, koja je jedna od najvažnijih povijesnih lokacija u cijelom SAD-u, a danas je dio UNESCO-ve svjetske baštine i nezaobilazna postaja za sve koji žele upoznati američku povijest.

Središnji dio programa bit će u petak velika povorka kroz centar Philadelphije, tijekom koje će hrvatski navijači razviti sada već poznatu 100-metarsku zastavu s crveno-bijelim kvadratićima.

Brojni hrvatski navijači, sasvim sigurno, okupljat će se i na legendarnim “Rocky Steps”. Radi se o 72 kamene stepenice koje vode do istočnog ulaza u Muzej umjetnosti. Postale su kultne kada ih je Sylvester Stallone pretrčao u kultnom filmu Rocky iz 1976.

Na njihovom dnu nalazi se i kip glavnog lika iz filma. Brojni posjetitelji i danas rekreiraju legendarnu scenu trčanja uz stepenice, na čijem se vrhu pruža impresivan pogled na grad. Sam muzej je jedan od najvećih i najvažnijih umjetničkih muzeja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Uz Rockyja je vezano lokalno praznovjerje koje kaže da se ne smije dirati Rockya. Odijevanje kipa u boje svog kluba ili reprezentacije donosi nesreću i osuđuje momčad na poraz. Gostujući navijači koji su ga oblačili u svoje dresove često su požalili.

Rockyjeva “kletva” dosegla je vrhunac 2018., kada su navijači New England Patriotsa stavili dres Toma Bradyja na kip, a njihova momčad izgubila je od Philadelphia Eaglesa u Super Bowlu rezultatom sa 41-33.

Prije nekoliko dana navijači Ekvadora odjenuli su kip u nacionalne boje, njihova reprezentacija je kasnije izgubila od Obale Bjelokosti. Francuski navijači su bili mudriji, preko društvenih mreža objavili su poruku.

“Ne dirajte Rockyja. Sve Francuze u Philadelphiji potičemo na maksimalan oprez,” poručili su uoči susreta protiv Iraka. “Tricolori” su te večeri slavili sa 3-0.

Što se tiče samo povorke, proći će pokraj gradske vijećnice te povijesnom Chestnut Street prema Independence Mallu, području na kojem se nalaze Liberty Bell, Independence Hall i National Constitution Center.

Udruga CFE – Mi Hrvati je objavila kako je dobila sve potrebne dozvole FIFA-e, Grada Philadelphije i policije za organizaciju povorke i navijačkog programa.

Okupljanje navijača započinje u petak, 26. lipnja, u 17 sati po lokalnom vremenu u Cret Parku, uz Benjamin Franklin Parkway, u blizini gradske vijećnice i Love Parka.

Razvijanje stometarske šahovnice i početak povorke predviđeni su za 18.15 sati. Navijači će se potom kretati Chestnut Streetom prema Independence Parku.

“Događanje će biti organizirano uz poštivanje svih sigurnosnih i organizacijskih uvjeta, a program će se održati bez obzira na vremenske prilike,” navode.

Posebnu simboliku događanju daje činjenica da će hrvatske boje prolaziti kroz grad u kojem je rođena američka neovisnost, svega nekoliko dana prije obilježavanja 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država.

Organizatori stoga, pozivaju hrvatske navijače da uz hrvatske ponesu i američke zastave u znak zahvalnosti, zajedništva i doprinosa hrvatske zajednice životu Sjedinjenih Američkih Država.

Nakon završetka povorke program se nastavlja u Liberty Pointu, gdje službeno navijačko okupljanje organizira National Federation of Croatian Americans i gdje je broj mjesta ograničen.

Posjetitelji koji neće sudjelovati na događanju za koje je potrebna ulaznica pozvani su da druženje nastave u blizini na području Penn’s Landinga i uz obalu rijeke Delaware, gdje se očekuje velik broj hrvatskih navijača iz SAD-a, Kanade, Hrvatske i drugih dijelova svijeta.

Na dan utakmice, u subotu 27. lipnja okupljanje navijača je u 14.00 sati na Marconi Plazi. Potom slijedi još jedno razvijanje zastave, a potom korteo do stadiona.