Hrvatski vratari nadaju se debiju za reprezentaciju: ‘Ispunjavaju mi se dječački snovi’

xCarlaxBoticax Sportspressphoto_SPR97995 via Guliver Image

Uz Dominika Livakovića (31), vratari na američkoj turneji hrvatske reprezentacije su Karlo Letica (29) i Ivor Pandur (25) koji još uvijek čekaju debi u dresu "Vatrenih".

Ispred hrvatske reprezentacije dvije su prijateljske utakmice u Orlandu. Vatrene prvo očekuje ogled protiv Kolumbije 26. ožujka na Camping World stadionu, a pet dana kasnije na istom stadionu i ogled protiv Brazila.

“Ovo je za mene veliko zadovoljstvo, ispunjavaju mi se dječački snovi,” kazao je Letica, dok je Pandur mogući debi komentirao riječima: “Daj Bože. Naći se u toj situaciji bila bi nagrada za sav trud i rad. Spreman sam odgovoriti tom izazovu.”

Letica od 2023. brani za Lausanne. U Švicarskoj je izuzetno cijenjen, uostalom dvaput je proglašen najboljim vratarom lige.

“Švicarska mi se dogodila u mojim najboljim godinama, sve se posložilo u te moje tri sezone. Igramo povijesnu sezonu u klubu, ispalo je sve idealno. Život u Švicarskoj je također super,” kazao je za HNS Letica koji je branio i za Hajduk, Mosor, Rudeš, Club Brugge, SPAL, Sampdoriju i Cluj. Letica se vratio u reprezentaciju nakon sedam godina no još nije imao priliku upisati nastup.

“Puno sam se promijenio i napredovao, pogotovo odlaskom u Italiju, gdje sam dosta naučio o taktici, što u Hrvatskoj nije bio slučaj. Svaka od zemalja u kojima sam bio mi je nešto dala, u Francuskoj sam imao trenera koji gaji taj tipični stil. Sve u svemu, u svakoj sam sredini pokupio ono najbolje i implementirao u moju vratarsku naobrazbu.”

Kad je Letica u reprezentaciji ispada da Hrvatska uvijek igra s atraktivnim protivnicima, onda su to bile Engleska i Španjolska, sad su to Kolumbija i Brazil.

“Očito je suđeno. Igramo protiv jakih protivnika u kontekstu priprema za ono što nas čeka na Svjetskom prvenstvu. Vidjet ćemo gdje smo i što smo, te utakmice će biti pokazatelj u kojim segmentima bismo trebali tražiti napredak, a čime se možemo zadovoljiti. Igramo protiv dva super protivnika, mislim da će to biti pravo nogometno nadmetanje i nadmudrivanje. Težit ćemo pobjedi, ali nećemo gledati rezultat pod svaku cijenu, pokušat ćemo pronaći automatizme u igri i taktičke zamisli za Svjetsko prvenstvo,” istaknuo je.

Poziv u reprezentaciju dočekao je i Ivor Pandur koji brani u sjajnoj formi za Hull City kojeg vodi Sergej Jakirović.

Karijeru je započeo u Rijeci koja ga je 2020. prodala Veroni. Nakon toga bio je i u Fortuni Sittard, a 2024. je preselio na “Otok”. Ovo mu je prvi poziv u A vrstu.

“Za razliku od prošle sezone, ove imamo vrlo karakternu momčad. Ima puno igrača koji su dugi niz godina igrali Championship i znaju što je potrebno da bi klub bio tu gdje jest i da se bori za play-off i promociju za Premierligu. Zahvalan sam što sam dio momčadi koja ostvaruje jako dobre rezultate, ali ima još dosta do kraja. Sve je u našim rukama, vjerujem da ćemo izboriti play-off”, kazao je okrenuvši se idućim ispitima “Vatrenih Kolumbiji i Brazilu.

“To su pravi testovi, želimo igrati protiv najboljih i ovo je idealna prilika. Svi vjerujemo da se možemo nadmetati s bilo kojim protivnikom, uzbuđeni smo i jedva čekamo da utakmice počnu. Ove nam akcije dobro dođu i u smislu druženja, ali i da malo odmorimo glavu usred turbulentnih klupskih sezona. Cilj je ispoštovati sve zahtjeve koji se stave pred nas, naravno da je važno pobijediti, ali i usvojiti neke automatizme u igri. Pred nama je lijep izazov, bit će teško, ali ima i Hrvatska fenomenalne igrače.”

Prokomentirao je i kolege među vratnicama.

“Tu smo za momčad, tko god bude branio guštat će u tom trenutku jer igramo protiv najboljih i vidjet ćemo što možemo. Vratari koji su ovdje trenutačno su u prvom redu odlični dečki, a onda i vrsni vratari. Uživamo,” poručio je.