Hrvatski reprezentativci u sjajnoj su formi došli na okupljanje, Dalić ima ‘slatke muke’

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se početkom tjedna i krenula u pripreme za dva rujanska ispita u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo – protiv Farskih Otoka i Crne Gore. Vatreni su kvalifikacijski ciklus otvorili furiozno, uvjerljivim pobjedama nad Gibraltarom i Češkom u lipnju, pa s punim samopouzdanjem dočekuju nastavak puta.

Nakon dva kola Hrvatska je stopostotna, sa šest bodova, ali se trenutačno nalazi na drugom mjestu jer je Češka odigrala dva susreta više i skupila devet bodova. Crna Gora je također na šest, ali iz tri utakmice, dok Farski Otoci imaju tri, a Gibraltar još čeka na prve bodove.

Pobjede u rujanskom dvoboju s Faranima i Crnogorcima Vatrene bi dovele na vrh ljestvice s tri boda više od Češke i šest više od susjeda, a s obzirom na raspored koji slijedi, Dalićeva bi momčad bila praktički jednom nogom na SP-u u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Problemi ipak postoje, ponajprije u obrani. Joško Gvardiol otpao je zbog ozljede, Josip Stanišić propustit će barem dvoboj na Farskim Otocima zbog privatnih razloga, a upitan je i Josip Juranović. Mateo Kovačić također se oporavlja od ozljede, no u veznom redu ima dovoljno kvalitete da se njegov izostanak nadoknadi. Dalić se u ovoj situaciji može osloniti na povratnika Bornu Sosu i novaka Ivana Smolčića, pa se očekuje da će zadnja linija unatoč problemima izdržati i protiv Farskih Otoka i protiv Crne Gore.

Razloga za optimizam ima puno, jer veliki broj reprezentativaca sezonu je otvorio u odličnoj formi. Luka Modrić dobro se privikava na život u Milanu i već je upisao asistenciju protiv Leccea, Lovro Majer u Wolfsburgu nanizao je tri asistencije i pogodak, dok je Kristijan Jakić golom i asistencijom protiv Bayerna pokazao da je spreman za veće stvari. Petar Sučić debitirao je u Serie A asistencijom, Toni Fruk i dalje vuče Rijeku, a možda mu rujan donese i prvi reprezentativni nastup.

Napadački dio izgleda još snažnije – Ivan Perišić pokazuje da je i dalje neuništiv, u PSV-u ima tri asistencije i pogodak, Ante Budimir zabio je za Osasunu protiv Valencije, dok je Marco Pašalić u MLS-u postao prava zvijezda s čak 14 golova i pet asistencija. Franjo Ivanović brzo se uklopio u Benficu i već dva puta tresao mrežu.

Jedino što može zabrinuti jest status Dominika Livakovića, koji u posljednje vrijeme nije branio u Fenerbahçeu, ali i to se riješilo njegovom posudbom u Gironu. S druge strane, Martin Baturina još čeka pravu priliku u Comu, no tu je i dalje riječ o dugoročnom projektu.

Usprkos svim problemima, Dalić ima momčad u naletu, spremnu potvrditi stopostotan učinak i nakon rujanskih kvalifikacijskih ogleda. Ako Vatreni dobiju i Farske Otoke i Crnu Goru, navijači već mogu početi razmišljati o putovanju na Svjetsko prvenstvo.