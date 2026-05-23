Hrvatski protivnik na Svjetskom prvenstvu upisao peti uzastopni poraz

(AP Photo/Pavel Golovkin, File) via Guliver Image

Nogometna reprezentacija Gane, koja će na Svjetskom prvenstvu 2026. igrati u skupini s Hrvatskom, poražena je 2:0 od Meksika u prijateljskoj utakmici odigranoj u Puebli. Strijelci za domaću reprezentaciju bili su Brian Gutiérrez već u drugoj minuti te Guillermo Martínez u nastavku susreta.

Dvoboj na stadionu Cuauhtémoc poslužio je objema reprezentacijama kao dio završnih priprema za Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja. Gana će u skupini L igrati protiv Hrvatske, Engleske i Paname, a ogled s hrvatskom reprezentacijom na rasporedu je 25. lipnja u Torontu.

Afrička reprezentacija u Meksiko je stigla oslabljena jer se utakmica igrala izvan službenog FIFA termina pa izbornik Carlos Queiroz nije mogao računati na većinu glavnih igrača poput Antoinea Semenya, zvijezde Manchester Cityja.

Portugalski stručnjak, koji je nedavno preuzeo reprezentaciju, nije vodio momčad s klupe, a priliku su dobili nogometaši iz domaće lige i šireg reprezentativnog kadra.

Meksiko je odlično otvorio susret i poveo već nakon dvije minute igre. Ganski vratar Benjamin Asare pogriješio je u predaji lopte, a Gutiérrez je to iskoristio i preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora zabio za rano vodstvo domaćina. Taj pogodak usmjerio je tijek utakmice jer je Meksiko tijekom prvog poluvremena djelovao sigurnije, opasnije i konkretnije.

Domaća reprezentacija mogla je i uvjerljivije voditi prije odmora. Gilberto Mora pogodio je vratnicu, dok je Alexisu Vegi poništen pogodak zbog zaleđa. S druge strane, Gana je teško izlazila iz svoje polovice i imala problema s organizacijom napada.

Početkom drugog dijela Gana je zaigrala bolje i agresivnije te uspjela stvoriti nekoliko prilika. Meksički vratar morao je intervenirati u nekoliko navrata, a ganski igrači pogodili su i gredu, no do izjednačenja nisu stigli.

Meksiko je ubrzo kaznio propuštene prilike protivnika. U 54. minuti domaći su povukli brzu kontru koju je Guillermo Martínez završio pogotkom za konačnih 2:0. Nakon toga izbornik Javier Aguirre iskoristio je ostatak utakmice kako bi dodatno testirao igrače prije objave završnog popisa za Svjetsko prvenstvo.

Iako rezultat nije bio povoljan za Ganu, treba uzeti u obzir da reprezentacija nije nastupila u najjačem sastavu. Susret je poslužio kao prilika za provjeru igrača koji konkuriraju za mjesto na Mundijalu, ali problemi u organizaciji igre, nesigurnost obrane i slab ulazak u utakmicu sigurno neće proći nezapaženo ni kod hrvatskog stručnog stožera.

Meksiko je, s druge strane, nastavio niz dobrih rezultata i potvrdio kvalitetnu formu uoči turnira na kojem će imati ulogu jednog od domaćina. Na Svjetskom prvenstvu igrat će u skupini s Južnoafričkom Republikom, Južnom Korejom i Češkom.