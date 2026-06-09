Hrvatski dres proglašen najružnijim: ‘Kao da su ga radili na mobitelu i onda im je dosadilo’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Ugledni sportski medij The Athletic objavio je ljestvicu ljepote dizajna dresova svih 48 reprezentacija koje sudjeluju na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Svi kompleti opreme poredani su od estetski najuspješnijih do onih najmanje privlačnih, a hrvatska reprezentacija završila je na samom dnu poretka, zauzevši posljednje, 48. mjesto.

Američki novinari smatraju da je tehnički sponzor Nike ovoga puta promašio s dizajnom prepoznatljivih kvadratića, a u svojem osvrtu ponudili su detaljno objašnjenje za takvu ocjenu.

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‘Ah. Hm. Ne. Može se razumjeti iskušenje da se poigrate s već etabliranim dizajnom, ali igranje s kultnim hrvatskim kockicama pravi je hod po žici i, nažalost, Nike je s ovim dresom s te žice pao. Za početak, kvadrati su premali, a to je i prije nego što dođete do onog glupog bijelog dijela po sredini. Izgleda kao da je netko pokušao urediti dres na mobitelu, napola ga obojio u bijelo i onda mu je dosadilo. Ne.’

U donjem dijelu ljestvice, odmah ispred Hrvatske, završio je sudomaćin Kanada na 47. mjestu. Sjedinjene Američke Države drže sredinu poretka na 26. poziciji, dok je od domaćina turnira najbolje prošao Meksiko, koji zauzima 17. mjesto. Gana, prema mišljenju The Athletica, ima najljepši dres, a cijeli popis možete pogledati ovdje.