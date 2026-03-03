Hrvatske nogometašice pobjedom započele kvalifikacije za SP u Brazilu

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver Images

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobjedom 1-0 (0-0) na gostovanju kod Bugarske u Sofiji započela je kvalifikacije za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 24. lipnja do 25. srpnja sljedeće godine održati u Brazilu.

Jedini gol na utakmici postigla je Lucija Vunić u 80. minuti preciznim prizemnim udarcem s 15 metara nakon što joj je Maja Joščak primirila loptu.

Hrvatska je čitavim tijekom susreta u Sofiji imala terensku inicijativu, ali samo sa sporadičnim prijetnjama domaćim vratima, no pred sam kraj dvoboja jedna je lopta ipak pronašla put do mreže.

U prvoj fazi kvalifikacija Hrvatska se nalazi u skupini 5 Lige C s Bugarskom, Kosovom i Gibraltarom. Ako osvoji prvo mjesto u skupini ili bude među dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije u Ligi C Hrvatska će nastaviti kvalifikacije protiv neke od drugoplasiranih ili trećeplasiranih reprezentacija iz Lige A u kojoj se natječe 16 najboljih europskih selekcija.

Za četiri dana Hrvatska će u 2. kolu u Karlovcu igrati protiv Kosova.