Hrvatska prvi put gostuje u Češkoj, a evo kako su dosad prolazili ti međusobni susreti

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Češke do sada su igrale pet puta, a Vatreni niti jednom nisu poraženi.

U dosadašnjih pet ogleda, Hrvatska je dva puta slavila, a tri susreta su završila bez pobjednika, uz ukupnu razliku pogodaka 13:7 za Vatrene.

Zanimljivo, od pet odigranih utakmica niti jedna nije igrana u Češkoj. Igralo se u Osijeku, Glasgowu, Saint-Etienneu, Puli i Casablanci.

Posljednji put Hrvatska i Češka su igrale u lipnju u Osijeku, a Dalićevi odabranici su deklasirali suparnika sa 5:1. Andrej Kramarić zabio je dva gola, a po jedan su postigli Luka Modrić, Ivan Perišić i Ante Budimir. Za Češku je pogodio Tomaš Souček.

Dva ogleda prije toga bila su na europskim prvenstvima i oba su završila bez pobjednika. Hrvatska je oba puta prošla skupinu, ali i zapela u osmini finala.

Na EURO 2020. “zarobljenom koronavirusom” Hrvatska i Češka su u lipnju 2021. odmjerili snage u Glasgowu, a završilo je 1:1. Patrik Schick je doveo Čehe u vodstvo u 37. minuti iz kaznenog udarca, a izjednačio je Ivan Perišić u 47. minuti.

Obje ekipe su prošle skupinu, no Hrvatska, koju je i tada vodio Zlatko Dalić, je u osmini finala izgubila od Španjolske nakon produžetaka (3:5). Česi su dobili Nizozemsku 2:0, pa ispali od Danske u četvrtfinalu (2:1).

Hrvatsko – češki ogled pratili smo i na EURO-u 2016. u Francuskoj. Igralo se na Stade Geoffroy-Guichardu u Saint-Etienne, a završilo je 2:2. Susret je obilježio huliganski ispad skupine hrvatskih navijača koja je u 86. minuti pobacala baklje na travnjak želeći isprovocirati prekid dvoboja. Hrvatska je u tom trenutku vodila sa 2:1.

Pogotke su za Hrvatsku postigli Ivan Perišić (37) i Ivan Rakitić (59), dok su strijelci za Češku bili Milan Škoda (76) i Tomaš Necid (90+3) iz jedanaesterca. Hrvatska je pod vodstvom izbornika Ante Čačića prošla dalje kao pobjednik skupine, a potom u osmini finala nakon produžetaka izgubila od kasnijeg europskog prvaka Portugala sa 0:1. Česi su bili zadnji u skupini.

U lipnju 2011. Hrvatska i Češka su u Puli odigrale prijateljsku utakmicu na otvaranju stadiona “Aldo Drosina“. Okupilo se 9.000 gledatelja, a Hrvatska je slavila sa 4:2.

Čast da postigne prvi gol na “pulskoj bombonjeri” pripala je Eduardu koji je mrežu Petra Čecha zatresao već u 9. minuti. Golove za hrvatsku vrstu, koju je vodio Slaven Bilić, zabili su i Nikola Kalinić (13, 61), te Ivo Iličević (74), dok su na drugoj strani zabili Tomaš Sivok (20) i Tomaš Rosicky (45+1).

Prvi put hrvatska i češka reprezentacija su odmjerile snage na Kupu kralja Hassana u Maroku u prosincu 1996. godine, a utakmica je završila 1-1, pa je pobjednik razriješen izvođenjem kaznenih udaraca, a naša reprezentacija je pobijedila 4:1. Poveli su Česi golom Radeka Drulaka u 4. minuti, a izjednačio je Nenad Pralija u 29. minuti. Hrvatsku je vodio Miroslav Blažević.

MEĐUSOBNE UTAKMICE:

Hrvatska – Češka 5:1 (9. lipnja 2025. – kvalifikacije za SP)

Hrvatska – Češka 1:1 (18. lipnja 2021. – EURO 2020)

Češka – Hrvatska 2:2 (17. lipnja 2016. – EURO 2016)

Hrvatska – Češka 4:2 (9. veljače 2011. – prijateljska)

Hrvatska – Češka 1:1 (12. prosinca 1996. – Hassan II kup)