Hrvatska je ulaskom u nokaut fazu SP-a već zaradila milijune, evo koliko

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AP Photo/Petr Josek via Guliver

Plasmanom u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, Hrvatski nogometni savez osigurao je ozbiljnu financijsku injekciju iz Fifina bogatog fonda.

Pobjeda protiv Gane i prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta donijeli su HNS-u ukupno oko 11,84 milijuna eura. Taj se iznos sastoji od 9,65 milijuna eura nagrade za plasman te dodatnih 2,19 milijuna namijenjenih za troškove priprema i sam nastup na turniru.

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Fifa je u travnju povećala ukupni nagradni fond za prvenstvo s 48 reprezentacija, no pojedinačne pobjede ili remiji u skupini se ne nagrađuju. Ključan je isključivo konačni plasman. Sav zarađeni novac sjeda na račun HNS-a, koji će potom prema internom dogovoru podijeliti dio igračima i stožeru, dok će ostatak uložiti u domaće projekte i bazu.

Uspije li Hrvatska preskočiti Portugalce i ući u osminu finala, ukupna zarada skače na 15,35 milijuna eura. Ulazak u četvrtfinale donosi oko 18,86 milijuna, dok bi eventualna obrana ili osvajanje svjetskog trona Savezu inkasiralo astronomskih 46,05 milijuna eura.

Procijenjene Fifine nagrade prema završnom plasmanu (uključujući sredstva za pripreme):

Ispadanje u grupnoj fazi (33. – 48. mjesto): 10,96 milijuna eura

Ispadanje u šesnaestini finala (17. – 32. mjesto): 11,84 milijuna eura

Ispadanje u osmini finala (9. – 16. mjesto): 15,35 milijuna eura

Ispadanje u četvrtfinalu (5. – 8. mjesto): 18,86 milijuna eura

Četvrto mjesto: 25,87 milijuna eura

Treće mjesto: 27,63 milijuna eura

Drugo mjesto: 31,14 milijuna eura

Prvak svijeta: 46,05 milijuna eura