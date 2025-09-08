Hrvatska igra važnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo: Ovo je mogući sastav

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver Images

Hrvatska večeras na Maksimiru dočekuje Crnu Goru, a izbornik Zlatko Dalić od prve minute na teren šalje najjače snage, Modrića, Perišića i Šutala. S jasnim ciljem osvajanja tri boda, Dalić vjeruje da će momčad praktički osigurati drugo mjesto u skupini i u izravnom dvoboju s Češkom odlučivati o plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, pobjednik skupine ide direktno na SP, dok drugoplasirani ide u dodatne kvalifikacije.

Dan uoči utakmice dojam su davala i dvojica izbornika. Dalić je bio smiren i samouvjeren, naglašavajući želju da se popravi loš dojam iz dvoboja s Farskim Otocima, dok je Robert Prosinečki izgledao potišten nakon poraza od Češke i brojnih problema s izostancima. Posebno ga je razočarao slučaj Radulovića, koji se nije odazvao pozivu, a ubrzo zaigrao za svoj klub Rapid.

Crnogorski strateg morao je do posljednjeg treninga čekati potvrdu može li računati na Brnovića, Savića i Roganovića, dok već neko vrijeme nema Marušića i Jankovića. Hrvatski izbornik, pak, ima slatke brige. Stanišić se vratio, ali vjerojatno će ući s klupe, dok bi Jakić trebao krenuti na desnom beku zahvaljujući dobroj igri protiv Farskih Otoka. U obranu se vraća Šutalo, što Pongračića seli na klupu, a dilema ostaje na poziciji lijevog beka, iako je Borna Sosa logičan izbor.

Sredinu terena držat će Modrić i Petar Sučić, dok bi Kramarić mogao igrati iza napadača. Krilne pozicije trebale bi pripasti Pašaliću i Perišiću, a u vrhu napada trebao bi početi Budimir. Takva postava trebala bi biti dovoljna da donese Hrvatskoj važnu pobjedu i približi je odlučujućem dvoboju s Češkom u Pragu.

Susret na Maksimiru, koji počinje u 20:45, sudit će Nijemac Felix Zwayer, uz pomoćnike Roberta Kemptera i Christiana Dietza. Četvrti sudac bit će Florian Badstübner, VAR kontrolira Bastian Dankert, a AVAR Katrin Rafalski.