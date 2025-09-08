HRVATSKA – CRNA GORA (OD 20.45): Vatreni traže nastavak sjajnog niza protiv ranjene Crne Gore

Hrvatski nogometni savez čestitao je danas rođendan Luki Sučiću, hrvatskom veznjaku koji nije pozvan za ovu reprezentativnu akciju jer je otišao na sestrino vjenčanje usred prošlog mini-ciklusa. Sučić je navršio 23 godine. Dalićeva odluka da ne pozove Sučića kontroverzna je i zato je ova objava dobila brojne komentare. Sučić je u lipnju propustio kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske za Svjetsko prvenstvo zbog odlaska na svadbu svoje sestre u Uskoplju. Prema informacijama koje su se tada pojavile u medijima, veznjak je od izbornika Zlatka Dalića tražio dopuštenje za odlazak, na što mu je Dalić odgovorio kako mu to ne može zabraniti, ali mu je savjetovao da dobro razmisli o prioritetima.