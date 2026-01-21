Hrvatska će posljednji ispit pred SP imati protiv susjedne države

Podijeli :

Hrvatska reprezentacija odigrat će prijateljsku utakmicu protiv Slovenije u nedjelju 7. lipnja u Varaždinu, što će Vatrenima biti posljednja provjera uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Bit će to 13. međusobni susret Hrvatske i Slovenije od osamostaljenja, čime će se slovenska reprezentacija odvojiti na vrhu ljestvice najčešćih protivnika Vatrenih – osim sa Slovenijom, Hrvatska je do sada 12 puta igrala s Francuskom i Turskom.

Dvoboj protiv Slovenije bit će posljednji test Hrvatskoj uoči odlaska u bazni kamp u Alexandriji, gdje će Vatreni boraviti tijekom grupne faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, Hrvatska će u ožujku odmjeriti snage s Kolumbijom (26. ožujka) i Brazilom (31. ožujka) u Orlandu, a u prvom dijelu priprema za SP igrat će protiv Belgije, 2. lipnja u Rijeci.

“Na terenu je slovenska reprezentacija naš čest i uvijek težak protivnik, dok izvan terena gajimo zaista izvanredne odnose između dva saveza, što se pokazalo i u dogovaranju ove utakmice. Vjerujem da će Slovenija biti ozbiljan test za našu reprezentaciju, kao i da će publika u Varaždinu na najbolji mogući način, u jednoj pozitivnoj i vedroj atmosferi, ispratiti Vatrene na Svjetsko prvenstvo. Izborom kvalitetnog kampa te dogovaranjem jakih prijateljskih utakmica prema željama izbornika Dalića i stožera postavili smo odličan okvir priprema za Svjetsko prvenstvo, a do odlaska u SAD pobrinut ćemo se da svaki detalj bude pripremljen kako dolikuje srebrnoj i brončanoj reprezentaciji s protekla dva svjetska prvenstva”, izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Informacije o prodaji ulaznica bit će objavljene naknadno na službenim kanalima Hrvatskog nogometnog saveza.

Hrvatska će svjetsku smotru otvoriti u Dallasu protiv Engleske 17. lipnja u 22:00 sata po hrvatskom vremenu. Sljedeću utakmicu igrat će 23. lipnja protiv Paname u Torontu (24.6. u 01:00 sat po hrvatskom vremenu), a posljednju utakmicu u skupini 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane, s početkom u 23:00 sata po hrvatskom vremenu.