‘Hrvati će razočarati svoje navijače, prestari su’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Ugledni nogometni portal Goal napravio je specijal u kojem su stručnjaci iznijeli svoja predviđanja reprezentacija koja će na Svjetskom prvenstvu doživjeti neuspjeh.

Na listi onih koji će razočarati svoje navijače našla se i Hrvatska. Ryan Tolmich, američki novinar koji je pratio Vatrene na putu prema Americi, ističe da bi Dalićevoj momčadi mogao presuditi nedostatak mladih, poletnih igrača.

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“Obično se dogodi barem jedno razočaranje u grupnoj fazi, iako je s proširenim formatom natjecanja to nešto manje vjerojatno nego prije. Oni najbolji trebali bi proći bez problema, a s obzirom na to da i većina trećeplasiranih momčadi ide dalje, postoji dodatni sloj zaštite. Unatoč tome, u tom drugom razredu itekako postoje reprezentacije s potencijalom za rano ispadanje”, piše novinar Goala pa objašnjava zašto upravo Vatrene vidi kao one koji će van svih očekivanja ostati bez plasmana u šesnaestinu finala:

“Urugvaj je kaotičan, a Senegal se bori s određenim glupostima unutar svog saveza, a Hrvatska je stara. Sve tri su momčadi koje drugima mogu zadati ozbiljne glavobolje, ali isto tako sve tri mogu upasti i u vlastite probleme.”

Hrvatski reprezentativci danas su otputovali u SAD, osam dana prije prve utakmice protiv Engleske (17. lipnja), nakon koje ih čekaju ogledi protiv Paname i Gane.