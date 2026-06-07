Hrabra prognoza gradonačelnika New Yorka: Evo koga vidi u finalu, ali i što predviđa Hrvatskoj

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Odbrojavamo još malo do spektakla u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Do otvaranja i prve utakmice SP-a je ostalo još samo četiri dana.

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Kako to obično biva uoči Svjetskog prvenstva, svi se pretvaraju u nogometne analitičare. Svoju prognozu za Guardian iznio je i njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani, ponudivši prilično hrabar rasplet SP-a.

Kada je riječ o Hrvatskoj, Mamdani smatra da će Vatreni osvojiti prvo mjesto u skupini L ispred Engleske, Gane i Paname, potom izbaciti Norvešku u prvoj nokaut fazi (šesnaestini finala), a onda ispasti od Meksika u osmini finala.

Sličnu sudbinu namijenio je i reprezentaciji BiH, kojoj predviđa ispadanje u osmini finala od Japana. Najveće iznenađenje ostavio je za samu završnicu: u finalu vidi okršaj Francuske i Maroka, iz kojeg bi afrička reprezentacija izašla kao prvak svijeta.