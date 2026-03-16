Hoće li Iran zaigrati na SP-u? AFC: ‘Nemamo informacije da ne bi htjeli nastupiti’

Iranska nogometna reprezentacija unatoč ratu koji bjesni u njihovoj državi i dalje planira nastupiti na Svjetskom prvenstvu koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Meksiku i Kanadi, objavila je Azijska nogometna konfederacija (AFC).

Prošloga tjedna dolazile su kontradiktorne informacije vezane za nastup Irana na SP, prvo je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino kazao kako mu je američki predsjednik Donald Trump rekao kako su Iranci dobrodošli na SP , potom je iranski ministar sporta izjavio kako ne postoji način da Iran zaigra na SP zbog rata, a onda je i Trump u četvrtak upozorio iransku reprezentaciju kako bi im u slučaju nastupa na SP mogli biti “ugroženi sigurnost i životi”.

“Koliko mi znamo, Iran će igrati na SP. Nema nikakvih informacija o tome kako ne bi željeli nastupiti. Iran ima odličnu reprezentaciju i nadamo se kako će riješiti svoje probleme i sudjelovati na prvenstvu”, kazao je glavni tajnik AFC-a Windsor Paul John.

Iran bi na SP trebao igrati u skupini G s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom, a dva susreta na programu su u Los Angelesu te jedan u Seattleu.