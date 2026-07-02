HNS objavio u kojoj garnituri Hrvatska igra protiv Portugala

Hrvatska reprezentacija sutra od 1 ujutro igra utakmicu protiv Portugala za mjesto u osmini finala Svjetskog prvenstva.
Pobjednik ovog dvoboja plasirat će se među zadnjih 16 na turniru, gdje ga čeka dvoboj s pobjednikom utakmice u kojoj se sastaju Španjolska i Austrija.
Hrvatska će utakmicu protiv Portugala odigrati u rezervnoj, plavoj garnituri, potvrdio je Hrvatski nogometni savez. U njoj je momčad izbornika Zlatka Dalića premijerno nastupila u pripremama za SP, u dvoboju protiv Brazila. Na ovom SP-u korišten je samo u prvoj utakmici, porazu od Engleske 2:4.
Tamnoplava varijanta s toniranim kvadratićima stvara snažan i elegantan vizualni identitet, opisao je drugi dres reprezentacije Hrvatski nogometni savez pri predstavljanju.
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