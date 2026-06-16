HNS objavio posebne upozoravajuće poruke za hrvatske navijače uoči sudara s Englezima

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HRS

Teksaška policija napravila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će bodriti Vatrene u Dallasu protiv Engleske, u njihovoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Hrvatski nogometni savez objavio ih je na svojim stranicama.

1. ZAKONI O ALKOHOLU I OTVORENIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

POSTUPAJTE OVAKO ✓

✓ Konzumirajte alkohol isključivo u licenciranim barovima, restoranima i službeno određenim navijačkim zonama.

✓ Prije konzumacije alkohola na otvorenom provjerite je li terasa ili vanjski prostor dio licenciranog ugostiteljskog objekta.

✓ Piće uvijek držite unutar granica prostora za koji vrijedi dozvola za posluživanje alkohola.

✓ Uvijek sa sobom nosite važeći identifikacijski dokument s fotografijom. Zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u je 21 godina.

✓ Prije početka konzumacije alkohola unaprijed organizirajte prijevoz. Rezervirajte uslugu prijevoza ili unaprijed odredite vozača koji neće piti.

IZBJEGAVAJTE OVO ✗

✗ Nemojte piti alkohol na ulici, u parkovima, na parkiralištima ili u javnom prijevozu.

✗ Nemojte nositi otvorenu bocu ili čašu s alkoholnim pićem izvan prostora licenciranog objekta.

✗ Nemojte pretpostaviti da je konzumacija alkohola na javnom mjestu dopuštena samo zato što se okupio veći broj ljudi koji slave.

✗ Nemojte voziti nakon konzumacije bilo koje količine alkohola. Zakonska granica alkohola u krvi (BAC) iznosi 0,08 %, a kazne za vožnju pod utjecajem alkohola (DWI) u Teksasu vrlo su stroge.

✗ Nemojte davati alkohol osobama mlađima od 21 godine. To je kazneno djelo.

Napomena: U Teksasu je javno pijanstvo prekršaj zbog kojeg možete biti uhićeni. To se odnosi na situacije kada se osoba nalazi na javnom mjestu u alkoholiziranom stanju do te mjere da predstavlja opasnost za sebe ili druge.

2. DROGE I KONTROLIRANE TVARI

POSTUPAJTE OVAKO ✓

✓ Sve lijekove na recept nosite u originalnom pakiranju s jasno vidljivom deklaracijom i podacima o pacijentu.

✓ Za lijekove koji sadrže kontrolirane tvari ponesite liječničku potvrdu ili nalaz preveden na engleski jezik.

✓ Odmah se udaljite iz svake situacije u kojoj su prisutne ili se koriste ilegalne droge.

✓ Ako procijenite da je to sigurno, prijavite sumnjive aktivnosti povezane s drogama zaštitarskoj službi ili policiji.

IZBJEGAVAJTE OVO ✗

✗ Nemojte posjedovati, koristiti, kupovati niti distribuirati kanabis ili bilo koju drugu ilegalnu drogu u Teksasu.

✗ Nemojte nositi lijekove na recept u neoznačenim kutijicama, vrećicama ili drugim prepakiranim spremnicima. Takvi lijekovi mogu biti tretirani kao kontrolirane tvari.

✗ Nemojte prihvaćati bilo kakve tvari ili pripravke od nepoznatih osoba na navijačkim događanjima, u barovima ili na zabavama.

✗ Nemojte prelaziti granice saveznih država SAD-a niti međunarodne granice s kanabisom ili proizvodima povezanima s drogama.

3. VATRENO ORUŽJE I PROPISI O ORUŽJU

POSTUPAJTE OVAKO ✓

✓ Ostanite smireni ako primijetite osobu koja javno nosi vatreno oružje.

✓ Obratite pozornost na obavijesti i oznake pri ulazu. Većina objekata i događajnih prostora koji zabranjuju unošenje oružja to jasno ističu na ulazu.

✓ Odmah nazovite broj 911 ako osoba s oružjem pokazuje prijeteće ponašanje ili djeluje nestabilno.

✓ Bez oklijevanja slijedite sve upute naoružanog zaštitarskog osoblja na stadionima i drugim mjestima održavanja događanja.

IZBJEGAVAJTE OVO ✗

✗ Nemojte zuriti u osobu koja nosi oružje, upirati prstom prema njoj niti glasno komentirati njezino ponašanje.

✗ Nemojte prilaziti osobi koja nosi oružje niti pokušavati dodirnuti njezino oružje.

✗ Nemojte panično reagirati niti ulaziti u sukob samo zato što ste vidjeli osobu koja otvoreno nosi oružje.

✗ Nemojte pokušavati intervenirati u situaciji koja uključuje vatreno oružje, osim ako vam život nije neposredno ugrožen.

Napomena: Policijski službenici izvan službe smiju nositi vatreno oružje i unutar prostora za održavanje događanja i sportskih objekata.

4. NARUŠAVANJE JAVNOG REDA I PONAŠANJE NAVIJAČA

POSTUPAJTE OVAKO ✓

✓ Navijačka slavlja održavajte unutar licenciranih ugostiteljskih objekata i službeno određenih navijačkih zona.

✓ Vodite računa o tome kako vašu skupinu doživljavaju ljudi u vašoj okolini.

✓ Sve nesuglasice s drugim navijačima rješavajte smireno, a po potrebi zatražite pomoć zaštitarske službe.

✓ Pazite na članove svoje skupine koji su pod jačim utjecajem alkohola te ih nastojte udaljiti iz javnih prostora.

✓ Redovito unosite dovoljno tekućine. Ljeta u Teksasu mogu biti iznimno vruća, a dnevne temperature često dosežu i 40 °C.

IZBJEGAVAJTE OVO ✗

✗ Nemojte se ponašati glasno, agresivno ili na način koji ometa javni red i mir.

✗ Nemojte nastaviti konzumirati alkohol na javnom mjestu nakon što vas na to upozore policijski službenici ili zaštitari.

✗ Nemojte ulaziti u fizičke sukobe s drugim navijačima ili bilo kojim drugim osobama.

✗ Nemojte blokirati prometnice, ulaze ili javne prolaze, čak ni kao dio organiziranog navijačkog slavlja.

✗ Izbjegavajte korištenje bespilotnih letjelica (dronova) na stadionima, tijekom događanja ili u drugim javnim prostorima.