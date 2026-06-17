HNS moćnim fotografijama najavio utakmicu: ‘Poštovanje, prijateljstvo i nogometni klasik’

Hrvatski nogometni savez je uoči okršaja s Englezima objavio slike koje govore
HNS je najavio utakmicu fotografijama Luke Modrića u društvu engleskog izbornika Thomasa Tuchela i kapetana Harryja Kanea te fotografijom koja pokazuje pozdrav dvojice izbornika, a objavili su slike i Modrića i Kanea.
“Poštovanje, prijateljstvo, nogometni klasik u pripremi”, napisao je HNS.
Kane je biranim riječima govorio o Modriću i u najavi utakmice.
“Luka je sjajan dečko, bili smo suigrači, on je vrhunski profesionalac, on je inspiracija za sve igrače. Svaka mu čast.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!