Henry: Hrvatska? To je ludo!

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AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Hrvatska je sinoćnjom pobjedom protiv Paname (1:0) osigurala iznimno važne bodove na Svjetskom prvenstvu, a dok se dojmovi još, stigla je i jedna velika pohvala iz usta nogometnog velikana.

Francuska ikona Thierry Henry, koji je danas u ulozi uglednog analitičara, s divljenjem je govorio o kontinuitetu i nevjerojatnim uspjesima hrvatskog nogometa.

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“Hrvatska nas je 1998. u polufinalu zamalo izbacila. Imali su i najboljeg strijelca turnira, Davora Šukera. A govorimo o zemlji od svega 3,9 milijuna ljudi”, započeo je Henry, prisjećajući se samih početaka hrvatske priče na svjetskoj sceni.

Nekadašnjeg svjetskog prvaka posebno fascinira činjenica da je tako mala država kroz godine uspjela izgraditi i zadržati status svjetske velesile.

“Bili su treći ’98., pa su igrali finale 2018., a onda opet bili treći 2022. Imaju i osvajača Zlatne lopte. Za zemlju veličine Hrvatske… sve to što sam nabrojao je naprosto ludo”, naglasio je legendarni napadač Arsenala i Barcelone, posebno ističući kapetana Luku Modrića i čak tri osvojene medalje.

Henry je za kraj dodao kako povijesni kontekst i sve kroz što je država prošla daje ovim sportskim uspjesima dodatnu, nevjerojatnu težinu.

“A kad uzmete u obzir sve što se događalo, cijelu tu situaciju s ratom… Nije lako. Oni i dalje sanjaju, a sve što postignu je sjajno. Ne tražim im nikakva opravdanja, samo želim da promislite što su sve napravili u povijesti nogometa. Nadam se da će proći dalje”, zaključio je Henry.