Harry Kane – nepriznati bog nogometa kojeg je Livaković već zaustavljao

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(AP Photo/Chris O'Meara) via Guliver Image

S osam godina je otjeran, s 20 skoro umirovljen, a protiv Hrvatske kreće po Zlatnu loptu - ovo je priča Harryja Kanea.

“Zlatna lopta? Sigurno ću biti jedan od favorita ako osvojim Svjetsko prvenstvo”, rekao je nedavno Harry Kane.

Engleza, koji nikad neće biti globalno slavljen poput Ronalda ili Messija, baš nitko neće osporiti kao najboljeg na svijetu osvoji li Mundijal.

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No, za razliku od igračkih veličina koja se ranije osvajale Zlatnu loptu bez podizanja trofeja svjetskog prvaka (među kojima je i Luka Modrić), Kane će do priznanja najboljeg morati težim putem, penjanjem na najvišu stepenicu nogometnog puta slave.

Ipak, trnovit put neće mu biti stran. Cijelu karijeru trpio je odbijanja, pa čak i podsmijehe u kroničnom nedostatku trofeja. Trpio je i šokantne poraze, poput onog na Maksimiru kada su mu Livaković na golu i Oršićeva ljevica priuštili noćnu moru i ispadanje iz Europske lige nezaboravnom 3:0 pobjedom Dinama nad Mourinhovim Tottenhamom.

Trpio je puno, i iz svega izašao – gladniji. Želja za uspjehom, onim istinskim, s medaljom oko vrata, odvela ga je 2023. iz Tottenhama, u Bayern. Ako postoji mjesto na koje bi se svatko okladio da je osvajanje naslova zagarantirano, onda je to Allianz Arena.

Ni tu nije išlo sve po planu. Kane je stigao u München upravo u sezoni kada je klub bio u neprepoznatljivom padu, a loša forma Bavaraca poklopila se s fantastičnim, nezaustavljivim i nepobjedivim Bayer Leverkusenom Xabija Alonsa. No, kako se ‘Neverkusen’ u jednoj sezoni oslobodio podrugljivog nadimka, tako je Kane u idućoj skinuo kletvu i – postao prvak.

Za razliku od svih iskustava u Engleskoj u kojoj se morao dokazivati na najteže načine, u Njemačkoj je na terenu sve kliknulo od prve. U dosadašnje tri sezone ostavio je toliko dubok trag da je Bayernov počasni predsjednik Uli Hoeness bez zadrške poentirao:

“Kane je najbolji transfer koji smo ikada napravili. Kada smo ga kupili za više od 100 milijuna eura, to je za nas bio nepoznat teritorij i luđački rizik. Ali vratio je svaki uloženi euro. Ne samo zato što zabija toliko golova, već zato što je pravi uzor u svlačionici.“

Ubrzo po dolasku potvrdio je status mašine za golove. U jednoj od prvih utakmica ‘osvetio’ se Dinamu zabijanjem četiri pogotka u nestvarno visokoj 9:2 pobjedi Bayerna u prvom kolu Lige prvaka 2023. godine, a u cijeloj toj sezoni postigao je čak 44 gola u 45 utakmica.

Na žalost svih Bavaraca, ali više od ikoga, na žalost stasitog Engleza, to nije bilo dovoljno za naslov – povijesnu prvu titulu proslavio je Bayer 04.

Usprkos briljantnoj uigranosti Alonsove momčadi predvođene Florianom Wirtzom, nitko nije sumnjao da će sve ubrzo doći na svoje te je u narednoj sezoni, 2024./2025., Kane u 32. kola mreže tresao 26 puta te Bayernu vratio titulu u vitrine. Ono što je u Münchenu bio skoro pa ‘još jedan dan u uredu’, za njega je bila prekretnica – sve godine ruganja, osporavanja i spominjanja ‘kletvi’ uz koje ne može postati prvak, napokon su završene.

Činilo se da je dostigao svoj vrhunac, samo da bi godinu dana kasnije nadmašio taj učinak, sa 61 golom zabijenim u 51 utakmici uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo s Engleskom kao jednim od favorita za osvajanje naslova.

Ipak, malo tko je vjerovao da će Kane ispisati povijest engleskog nogometa – s 24 godine bio je najmlađi kapetan engleske reprezentacije i osvajač Zlatne kopačke na Svjetskom prvenstvu 2018., potom predvodio Gordi Albion do (tragično na penale izgubljenog) finala Eura 2020. i sezonama bio najubojitiji engleski strijelac na planeti.

“Da ste mi rekli da će biti igrač kakav je danas u dobi kada je imao 11 godina, ili čak 14, ne bih vam vjerovao. Nije izgledao kao pravi napadač”, rekao je njegov trener iz mlađih uzrasta David Bricknell i samo potvrdio ono što su osmogodišnjem Harryju rekli u Arsenalu u ranjivom periodu odrastanja.

Bila je 2001. godina kada je saznao vijest koja bi gotovo svakog dječaka slomila i zauvijek odvojila od nogometnih terena. Ne i njega.

“Sjećam se da sam šetao do parka iz kuće sa svojim ocem. Stavio mi je ruku na rame i rekao: ‘Pa, Harry… Arsenal te više ne želi u klubu.’ Imao sam samo osam godina kada su me se riješili, ali to odbijanje u meni je probudilo nevjerojatnu želju za uspjehom”, ispričao je Kane godinama kasnije pa rekao ono što govori sve o njegovom mentalitetu:

“Bila je to najbolja stvar koja mi se dogodila.”

Razlog je, gledano iz današnjeg ugla, bio bizaran. Arsenal mu je poručio da potraži novi klub jer je bio – pretio.

“Bio je malo bucmast. Nije imao atletsku građu, ali pogriješili smo”, uzaludno se posipao pepelom Liam Brady, koji je u to doba bio šef Arsenalovog omladinskog pogona. Sve se promijenilo ulaskom u tinejdžersku dob.

“U 14. godini naglo je izrastao i počeo pokazivati tehnički napredak, a kvaliteta njegovog udarca odmah je odskakala. Bilo koju poruku koju biste mu prenijeli, bilo da se radilo o radu u teretani ili vježbanju završnice, trebalo mu je reći samo jednom”, otkrio je njegov bivši trener iz omladinskog pogona Tottenhama, kluba koji je s radošću iskoristio kapitalnu grešku gradskog rivala – i kojem je Kane kasnije vratio s 280 zabijenih golova.

Prije nego što će postati najbolji strijelac Spursa u povijesti, prošao je kroz paklen put posudbi. Niti u jednom klubu nije uspijevao ostaviti dublji trag, a kada je većinu sezone 2012./2013. proveo na klupi Leicestera u drugoj ligi, bio je nikad bliže tome da se s 20 godina nogometa potpuno ostavi.

“Jednostavno nisam mogao upasti u momčad. Sjećam se kako me ošinula užasavajuća spoznaja: ‘Ako ne mogu igrati za Leicester u Championshipu, kako bih ikada mogao igrati za Spurse u Premier ligi? Sumnja mi se tada prvi puta uvukla u misli.”

Za savjet se ponovno obratio ocu, a kao što mu je pri bolnom odlasku iz Arsenala održao vjeru u uspjeh, tako je i sada očinskom mudrošću pronašao način da ga vrati na pravi put.

“Tata mi je samo rekao – ne brini Harry, radit ćemo još jače i nastaviti dalje.”

I to je bilo dovoljno. Beskompromisna posvećenost treninzima transformirala ga je iz igrača ‘koji ne izgleda kao pravi napadač’ u najveći adut Tottenhama. Zaslužan je i Mauricio Pochettino, koji je prvi prepoznao njegovu vrijednost i dao mu povjerenje da se dokaže iz utakmice u utakmicu. Bilo je to 2014. godine, a ostalo je povijest.

Najfascinantnije od svega je što mu zabijanje golova uopće nije najveći forte u igri. Kane je danas simbol modernog napadača, koji dobar dio utakmice provodi u svojevrsnoj ulozi ‘šestice’, oduzimajući lopte i pokazujući visoku dozu kreativnosti uz brza, progresivna dodavanja i navlačenje protivničkih stopera, čime otvara prostor Bayernovim ubojitim krilima.

Upravo takav plan već je pripremio Thomas Tuchel, kao ključ za rušenje Hrvatske u prvom kolu Svjetskog prvenstva. Ako je vjerovati najavama engleskih medija, večeras će Tri lava zaigrati u sustavu u kojem će sve biti podređeno davanju maksimalne slobode Kaneu – igraču koji ‘krakatom’ konstitucijom možda zaista ne izgleda kao klasični napadač, ali koji je najdebljim crvenim markerom podcrtan i u Dalićevoj bilježnici kao onaj kojeg će biti ključno zaustaviti.

Harry Kane sada odbrojava sate do početka Svjetskog prvenstva u kojem traži ulazak u nogometni panteon, a sve kreće od Vatrenih i novog okršaja s dobro mu poznatim Dominikom Livakovićem na golu.

Nada Engleza usmjerena je na njegovu lucidnost i ubojit instinkt, a on sam uvjeren je da je došlo njegovo vrijeme u kojem ne samo da će ‘vratiti nogomet kući’, već i doći do konačnog priznanja ulaskom u legendu osvajanjem Mundijala i postavljanjem najviše kandidature za toliko sanjanju i dosad, usprkos svemu, nedostižnu Zlatnu loptu.