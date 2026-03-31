Halilhodžić za N1 otkrio što će presuditi u okršaju BiH i Italije

AP Photo/Themba Hadebe, File via Guliver

Legendarni bosanskohercegovački stručnjak Vahid Halilhodžić uključio se u program N1 BiH uoči važnog dvoboja reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv reprezentacije Italije.

Iako trenutno maksimalno posvećen spašavanju svog novog kluba u teškoj situaciji, popularni Vaha s velikom dozom emocija prati zbivanja oko nacionalne momčadi.

U razgovoru je analizirao snage i slabosti Azzurra, ističući da današnja Italija, unatoč svom renomeu, više nije nepobjediva nogometna velesila kakva je nekada bila.

Halilhodžić, koji je u svojoj karijeri čak četiri različite reprezentacije odveo na Svjetsko prvenstvo, smatra da će ishod večerašnje utakmice u Zenici izravno ovisiti o kontroli nad središnjim dijelom terena.

“Sredina terena će odlučiti. Tko dobije tu bitku, vjerojatno će dobiti i utakmicu. Talijani su majstori koncentracije i provokacije; znaju kako izbaciti protivnika iz ritma i to je zamka na koju naši momci moraju biti spremni”, upozorava Halilhodžić za N1.

Gdje tražiti šansu protiv Azzurra?

Iako Talijane krasi tradicionalno dobra obrambena organizacija, Vaha vidi jasne nedostatke u njihovom sastavu koje “Zmajevi” mogu i moraju iskoristiti:

Sporost u zadnjoj liniji: Ako Italija zaigra s trojicom igrača otraga, Halilhodžić ističe da su to snažni, ali spori igrači. Naša šansa je “široki prostor” i igrači koji su sposobni proći “jedan na jedan” koristeći dribling i brzinu.

Nedostatak u napadu: Prema njegovu mišljenju, Italija trenutačno nema napadača svjetske klase. “Njihov problem je napad, nemaju nijednog igrača vrhunskog europskog renomea”, jasan je stručnjak.

Koncentracija: Talijani ne stvaraju mnogo prilika, ali su iznimno učinkoviti. Svaka pogreška naše obrane mogla bi biti kobna jer oni maksimalno kažnjavaju pad koncentracije.

Fokus na spašavanju kluba uz pogled prema Zenici

Iako su misli usmjerene prema reprezentaciji, Halilhodžić priznaje da mu radni dan prolazi u znaku klupskih obveza nakon što je preuzeo momčad u kritičnoj situaciji.

“Pozvali su me vlasnici da pomognem, situacija je teška i pitanje je hoću li uspjeti spasiti klub. Većinu vremena provodim pripremajući momčad za težak put i odlučujuće utakmice, ali susret ću sigurno gledati. Svi mi godinama čekamo taj plasman, to je vrhunac koji jedna reprezentacija može ostvariti”, zaključio je Halilhodžić.

Bosna i Hercegovina večeras traži povijesni rezultat, a recept koji nudi Vaha je jasan: maksimalan oprez u obrani, strpljenje u izgradnji napada i korištenje brzine protiv tromije talijanske obrane.

Okršaj BiH i Italije pratite od 20.45 sati na Sport Klubu 1.

