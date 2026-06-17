Hajduk Vatrenima i službeno poželio sreću

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AP Photo/Pedro Rocha via Guliver

Nakon godina napetosti između dijela hajdučke javnosti i Hrvatskog nogometnog saveza, posljednjih sezona primjetno je više međusobnog uvažavanja i podrške, osobito kada je riječ o nastupima nacionalne momčadi na velikim natjecanjima.

Nakon godina napetosti između dijela hajdučke javnosti i Hrvatskog nogometnog saveza, posljednjih sezona primjetno je više međusobnog uvažavanja i podrške, osobito kada je riječ o nastupima nacionalne momčadi na velikim natjecanjima.

Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 22 sata po srednjoeuropskom vremenu u Dallasu otvara nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prvi suparnik momčadi Zlatka Dalića bit će Engleska, u utakmici 1. kola skupine L, u kojoj se još nalaze Gana i Panama.

Uoči početka natjecanja podrška Vatrenima stigla je i iz Splita. Hajduk je na svojim službenim društvenim mrežama uputio poruku podrške hrvatskoj reprezentaciji.

“Danas igra Hrvatska! Našoj reprezentaciji želimo puno sreće i uspjeha na Svjetskom prvenstvu”, objavio je splitski klub.

Takve poruke posljednjih godina postale su uobičajene, što potvrđuje znatno bolje odnose između Hajduka i hrvatske reprezentacije nego što je to bio slučaj u pojedinim razdobljima ranije. Nakon godina napetosti između dijela hajdučke javnosti i Hrvatskog nogometnog saveza, posljednjih sezona primjetno je više međusobnog uvažavanja i podrške, osobito kada je riječ o nastupima nacionalne momčadi na velikim natjecanjima.

Vatreni će protiv Engleske tražiti pozitivan rezultat na otvaranju turnira i dobar početak puta prema plasmanu u nokaut-fazu natjecanja.