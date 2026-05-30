Hajduk će imati predstavnika na Svjetskom prvenstvu: Kanada objavila konačni popis

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Kanadski izbornik Jesse Marsch je u petak objavio popis igrača na koje računa za predstojeće Svjetsko prvenstvo, a na njemu se našao i Promise David koji je prije manje od četiri mjeseca operirao tetivu kuka. Tamo se našao i igrač Hajduka, Niko Sigur!

Niko Sigur našao se na konačnom popisu kanadske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Kanade Jesse Marsch skratio je prvotni popis s 32 na 26 igrača, a 22-godišnji nogometaš, koji se afirmirao u Hajduku, izborio je mjesto među putnicima na najveću nogometnu smotru.

Kanada će kao jedan od domaćina turnira natjecanje otvoriti 12. lipnja utakmicom protiv Bosne i Hercegovine u Torontu. Nakon toga slijede susreti protiv Katara 18. lipnja u Vancouveru te Švicarske 24. lipnja.

Sigur, dijete hrvatskih roditelja rođeno u Kanadi, ranije je nastupao za mladu reprezentaciju Hrvatske te je igrao na Europskom prvenstvu do 21 godine. Bio je i među kandidatima za seniorsku reprezentaciju koju vodi Zlatko Dalić, no u ljeto 2024. odlučio je ubuduće predstavljati Kanadu.

Nogometaš rođen u Burnabyju prije 22 godine veći je dio života proveo u Kanadi, što je uvelike utjecalo na njegovu odluku da prihvati pozive Kanadskog nogometnog saveza umjesto čekanja prilike u hrvatskoj reprezentaciji.

David (24) se ozlijedio 21. veljače igrajući za Union SG u belgijskoj Pro ligi. Rečeno mu je da će oporavak trajati šest mjeseci.

“Nisam mislio da je to moguće. Neću lagati”, rekao je David za TSN. “Kad sam se morao odlučiti za operaciju… rekli su mi: ‘Ne vidimo da se ljudi brzo oporavljaju od ovoga.’ Nekako sam odustao.”

Zatim je dobio ohrabrujući poziv od Jesseja Marscha, glavnog izbornika Kanade.

Još jedan igrač koji je pauzirao, kapetan Alphonso Davies, ušao u popis unatoč ozljedi lijeve tetive koljena ranije ovog mjeseca dok je igrao za minhenski Bayern.

“Samo smo htjeli proći kroz proces s Alphonsom i Bayernom i osigurati da je spreman za uspjeh i da ne vršimo dodatni pritisak na njega”, rekao je Marsch za TSN. “Alphonso je velika osobnost i veliki igrač za nas, i htjeli smo se uvjeriti da ga na sve načine pripremamo za uspjeh, da svi surađujemo u ovom procesu povratka u igru.”

Marsch je rekao da je „prerano reći“ kada će Davies zaigrati za Kanadu, suorganizatora svjetskog prvenstva koja prvu utakmicu skupine B igra 12. lipnja protiv Bosne i Hercegovine u Torontu.

“Hoćemo li biti 100% spremni sa svakim igračem na popisu? Ne, nećemo”, rekao je Marsch o prvoj utakmici. „Ali osjećamo da imamo dovoljno igrača koji igraju na visokoj razini i koji su u stvarno dobroj formi… da postignemo rezultat koji nam je potreban.”

Popis igrača kanadske reprezentacije za SP:

Goalkeepers: Maxime Crepeau, Owen Goodman, Dayne St. Clair

Defenders: Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies, Luc De Fougerolles, Alistair Johnston, Alfie Jones, Richie Laryea, Niko Sigur, Joel Waterman

Midfielders: Ali Ahmed, Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, ​Stephen Eustaquio, Marcelo Flores, Ismael Kone, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba, Jacob Shaffelburg

Forwards: Jonathan David, Promise David, Cyle Larin, Tani Oluwaseyi