Haalandov otac: ‘Spasio vas je sudac, osjećam da smo opljačkani’

Haalandov otac je ogorčen nakon što je Engleska izbacila Norvešku u četvrtfinalu SP-a.
Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku 2:1 nakon produžetka.
Norveška je povela golom Andreasa Schjederupa (36), a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham (45+2, 93).
Utakmicu su obilježile dvije kontroverzne odluke. Prva je izjednačujući gol Engleske, koji je, čini se, došao nakon što je lopta pogodila kabel kamere. Francuski sudac Clement Turpin i VAR nisu se oglasili. Naknadno je Fifa objavila da “nema dokaza” za to. Druga je poništeni gol Norveške za 2:1.
Otac Erlinga Haalanda, Alf Inge Haaland, nakon ispadanja Norveške ogorčenje je iskazao na X-u. Tamo je napisao odgovor engleskom novinaru Henryju Winteru.
“Spasio vas je sudac. Nadam se da ćete osvojiti SP, ali osjećam da smo protiv vas opljačkani.”
Reagirao je i na post Fabrizia Romana. On je slavio učinak Judea Bellinghama, a Alfie Haaland je komentirao:
“Bravo za Bellinghama i suca.”
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