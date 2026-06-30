Haaland: Ovo je ludo! Mislim da će ovo zauvijek promijeniti Norvešku

Podijeli :

AP Photo/Charles Krupa via Guliver Image

Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, pobijedivši u prvom krugu nokaut faze Obalu Bjelokosti s 2:1.

Norveška je povela u 39. minuti majstorskim golom Antonija Nusse koji je desnom nogom s lijeve strane kaznenog prostora pogodio suprotni gornji kut.

POVEZANO Haaland odveo Norvešku u osminu finala SP-a i zakazao okršaj s Brazilom, pogledajte golove!

Obala Bjelokosti je do izjednačenja došla u 74. minuti, a strijelac je bio Amad Diallo, nakon lijepe akcije afričke reprezentacije.

Pobjedu Norvežanima i plasman u osminu finala donio je Erling Haaland u 86. minuti, svojim 60. pogotkom u 53 reprezentativne utakmice, a petim na ovom Svjetskom prvenstvu.

Strijelac pobjedničkog pogotka za Norvešku, Erling Haaland otkrio je svoje dojmove nakon utakmice.

“Ovo je ludilo. Dvadeset osam godina je prošlo (od posljednjeg plasmana Norveške u osminu finala. Ogromno je, ludo je. Sjajno je vidjeti da to toliko znači cijeloj Norveškoj. Mislim da će ovo zauvijek promijeniti Norvešku. Osjećam neku vrstu jedinstva. Dirljivo je to vidjeti. Igrati protiv Brazila u osmini finala je potpuno ludo, tako da jednostavno moramo biti sretni i reći da je ovo putovanje, jednostavno je potpuno ludo.”

Svoja je razmišljanja podijelio i izbornik reprezentacije Obale Bjelokosti Emerse Fae.

“Teško je izgubiti u posljednjih nekoliko minuta. Borili smo se od prve do posljednje minute i stoga je teško o tome pričati. Moramo pustiti da se stvari malo smire. Mnogo smo naučili, mnogim igračima je to bilo prvo Svjetsko prvenstvo i možda im je nedostajalo zrelosti.”