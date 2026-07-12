Haaland: Ovo je bilo ludo SP, mislim da mi je promijenilo i život

Podijeli :

AP Photo/Charles Krupa via Guliver Image

Erling Haaland završio je Svjetsko prvenstvo 2026. s pomiješanim osjećajima.

Norveška je stala na korak od povijesnog plasmana u polufinale, nakon što je u četvrtfinalu na stadionu Hard Rock u Miamiju poslije produžetaka poražena od Engleske s 2:1.

Ipak, najbolji norveški nogometaš smatra da je turnir zauvijek promijenio i njega i percepciju njegove reprezentacije.

POVEZANO Pogledajte kako je Bellingham s dva gola odveo Englesku u polufinale Svjetskog prvenstva

“Ovo je bilo ludo putovanje. Mislim da mi je ovo promijenilo život, da budem iskren“, rekao je Haaland nakon utakmice.

Norveška je bila na pragu senzacije. Andreas Schjelderup donio je prednost svojoj momčadi u 36. minuti, ali je Jude Bellingham izrastao u junaka Engleske. Veznjak Real Madrida pogodio je u drugoj minuti nadoknade prvog poluvremena za izjednačenje, a zatim i u 93. minuti za potpuni preokret i plasman Gordog Albiona među četiri najbolje selekcije svijeta.

Za razliku od prethodnih utakmica, Haaland nije uspio ostaviti značajniji trag. Napadač Manchester Cityja imao je samo dva udarca, od kojih je jedan išao u okvir gola, a teren je napustio po završetku prvog produžetka.

Unatoč tome, iza njega je ostao impresivan turnir. Haaland je postigao sedam golova u četiri utakmice i bio jedan od najučinkovitijih igrača Svjetskog prvenstva, potvrdivši status jedne od najvećih zvijezda turnira u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Po završetku susreta dugo je ostao na terenu, pozdravljajući engleske nogometaše, ali i brojne norveške navijače koji su doputovali u Miami kako bi podržali svoju reprezentaciju.

Iako je eliminacija bila bolna, Haaland smatra da je Norveška napravila ogroman iskorak.

“Mislim da smo Norvešku ucrtali na nogometnu mapu“, poručio je napadač Manchester Cityja.

Norveška je ovim plasmanom ostvarila najbolji rezultat u povijesti nastupa na svjetskim prvenstvima, a generacija predvođena Haalandom pokazala je da u godinama koje dolaze može biti ravnopravan suparnik najvećim nogometnim silama.