Gvardiol: Zakazali smo, ali ništa još nije gotovo

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(AP Photo/Jessica Tobias) via Guliver Image

Hrvatska je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske. Dva puta se Hrvatska vraćala iz zaostatka, ali na kraju je presudilo drugo poluvrijeme u kojem su Englezi bili znatno bolji te je više puta Dominik Livaković morao spašavati Hrvatsku od primanja golova. Nakon susreta pred kamere HRT-a stigao je Joško Gvardiol.

“Sigurno da nije dobro. Dva puta smo se vraćali, znamo kakva su oni reprezentacija. Nije bilo dovoljno. Taj pogodak na početku drugog poluvremena bio je zbog manjka koncentracije. Ostale su još dvije utakmice, trebamo se dobro pripremiti.”

Je li žal veći zbog dva povratka?

“Vratiti se dvaput nije lagano. Zakazali smo na početku drugog poluvremena. Ništa nije gotovo, imamo još dvije utakmice u skupini. Idemo se pripremit za to.”

Od 1 sat u drugom dvoboju ove skupine u Torontu će igrati Gana i Panama.

Hrvatska će sljedeći susret igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu (23. lipnja u 19 sati po lokalnom vremenu), dok će u 3. kolu protiv Gane igrati 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom, odnosno 17 sati po lokalnom vremenu.