Gvardiol poslao poruku navijačima: ‘Boli jer smo dali sve’

Dan nakon bolnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva, javnosti se putem društvenih mreža obratio Joško Gvardiol.
Upravo je on bio strijelac onog nesretno poništenog pogotka u dramatičnoj sudačkoj nadoknadi protiv Portugala (2:1), kada je VAR soba procijenila da je Igor Matanović minimalno okrznuo loptu i time aktivirao zaleđe Marija Pašalića.
Mladi branič podijelio je emotivnu poruku koja je brzo odjeknula među navijačima:
“Hrvatska nikad nije bila samo rezultat. Hrvatska je emocija, karakter, zajedništvo igrača, navijača i cijele nacije. Jednostavno boli. Boli jer smo dali sve, jer smo vjerovali do kraja i jer znamo koliko nam je značilo. Ali ljubav prema ovom timu, ovom dresu i sve vas koji ste nas nosili nikad neće nestati. Hvala vam od srca. Volim te moja Hrvatska!”
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