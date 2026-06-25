Gvardiol i Moro: Dinamo nas je razvio u bolje osobe, tamo smo naučili najviše stvari

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(AP Photo/Stephanie Scarbrough) via Guliver Image

Hrvatska je u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi s 1:0 bila bolja od Paname te je tako napravila važan korak prema šesnaestini finala Mundijala. Dva dana prije ključne utakmice s Ganom na konferenciji za medije govorili su Joško Gvardiol i Nikola Moro.

Kako se sada osjećate nakon utakmice s Panamom, s obzirom na to da ste bili samokritični prema svojoj izvedbi?

Gvardiol: “Osjećam se odlično. Bilo je pa prošlo, novi dan. Nema razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene i ekipe, sve ok, znamo što nas čeka. Maksimalno se posvetiti Gani i odraditi utakmicu.”

Kakva je atmosfera u reprezentaciji uoči odlučujućeg susreta protiv Gane?

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Moro: “Pobjeda protiv Paname nam je dala vjetar u leđa. Protiv Gane se moramo dobro pripremiti i biti na maksimumu zato što su oni pokazali svoje kvalitete. Dišemo dobro, imamo još dva treninga i vjerujem da ćemo se pripremit dobro.”

Što će biti najvažnije u pripremi za posljednji dvoboj u skupini?

Moro: “Svaka utakmica nosi svoju pripremu, ali imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo, tako da vjerujem da ćemo dobro raditi na tome. Neću otkrivati ništa.”

Na koji način se nosite s kritikama koje su uslijedile nakon posljednje utakmice?

Gvardiol: “Drago mi je što sam ovdje i što imam priliku biti na svom drugom Svjetskom prvenstvu. To nije alibi za lošu igru. Ne čitam puno i ne bavim se time, fokus je na zajedništvu i na onome što radimo na terenu. Rekao sam nakon utakmice da nije najbolja partija s moje strane, ali mlad sam, naučit ću. Moramo biti što pozitivniji i, ako Bog da, bit će sve kako treba.”

Što vam je razdoblje oporavka nakon ozljede donijelo i jeste li iz njega izvukli neku važnu pouku?

Gvardiol: “Teško mi je reći i izdvojiti nešto. Nije mi bilo jasno kako se ta ozljeda dogodila, očito je tijelo samo reklo da je dosta. U životu imamo teške trenutke i vjerujem da je svakom igraču teško biti van terena, tako i meni. Možda je to u pravom trenutku došlo da se resetiram, i evo me, sad sam tu.”

Kako gledate na reprezentaciju Gane i koje su njezine najveće kvalitete?

Gvardiol: “Jako opasni su u tranziciji, ono što smo mogli pogledat protiv Engleske je da se brane u nižem bloku i ako se uzme lopta mogu biti opasni. Detalje ćemo proći večeras ili sutra.”

Moro: “Dali su gol Panami u zadnjoj minuti i uspješno se branili protiv Engleske. Moramo biti strpljivi i ograničiti naše greške i njihove kontre.”

U jednom razdoblju razmišljali ste o tome da se prestanete baviti nogometom, a danas ste među najuspješnijim hrvatskim nogometašima. Što biste poručili mladima koji nisu sigurni trebaju li nastaviti graditi karijeru u sportu?

Gvardiol: “To je dobro pitanje. Kao što si sam spomenuo, kad sam bio mlađi, u jednom trenutku sam razmišljao o promjeni sporta. Tad sam trenirao i košarku i rukomet, ali nekako su me srce i glava vodili prema nogometu, i dan danas sam zahvalan zbog tate koji mi je bio podrška. Poruku koju bih prenio mladima je da ne odustaju od snova koje zacrtaju u svojim glavama.”

Protiv Paname upisali ste svoj 50. nastup za hrvatsku reprezentaciju. Koliko vam znači taj jubilej i jeste li očekivali da ćete tako brzo doći do njega?

Gvardiol: “Drago mi je, godine idu, nastupi isto, drago mi je što sam došao do te brojke. Nisam sanjao da će se to dogoditi i nisam takav da ganjam rekorde. Luku će biti teško prestići i želim mu još jednom čestitati na toliko nastupa.”

Koliko dobro poznajete Semenyu i što ga čini tako opasnim protivnikom?

Gvardiol: “Nepotrebno je uopće govoriti o njegovoj kvaliteti. Znam koliko je opasan za braniče, igrao sam dvije godine protiv njega i mogu reći da je bilo puno teških izazova protiv njega. Brz, inteligentan, nepredvidiv. Najvažnije je da se pripremimo.”

Koliko je razdoblje provedeno u Dinamu utjecalo na vaš razvoj, kako nogometni, tako i osobni?

Gvardiol: “Ono što mogu reći da me Dinamo razvio u boljeg igrača i bolju osobu, tako da sam zahvalan tom klubu što mi je u mlađim uzrastima dao sve što mi je potrebno.”

Moro: “Joško je malo duže u Zagrebu, ali i ja sam mnoge godine proveo u Dinamu. Najviše stvari sam naučio tamo, i nogometnih i životnih.”

Koliko osjećate odgovornost u ulozi jednog od iskusnijih igrača i kako doživljavate prijenos iskustva na mlađe suigrače?

Gvardiol: “Iako sam mlad, proveo sam dosta godina u reprezentaciji. Dolazi neki trenutak gdje treba preuzeti odgovornost i teret. Kao što je meni bilo u početku, kad su me senatori dočekali, tako sad vrijeme prelazi na mlađe generacije i to je normalno.”

Koliko je Luka Modrić uspio prenijeti kult i vrijednosti reprezentacije na mlađe igrače?

Moro: “Sigurno da je. Bez obzira na to što je veliki igrač, on samim primjerom na svakom treningu i utakmici nama stvara osjećaj odgovornosti da to održavamo i da je reprezentacija nešto više od onog što inače radimo.”

Gvardiol: “Luka je napravio velike stvari, ne samo on, tu ima još par igrača iz Rusije. Nismo u potpunosti preuzeli liderstvo u reprezentaciji jer su oni i dalje ovdje i njih pratimo i stojimo uz njih. Jedni drugima smo podrška i doć će vrijeme da se to prebaci na nas.”