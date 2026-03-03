Grozne vijesti za Brazil: Zvijezda Reala propušta Svjetsko prvenstvo

Rodrygo Goes potrgao je prednji križni ligament desnog koljena te je za njega sezona završena, a propustit će i Svjetsko prvenstvo. Težina ozljede potvrđena je jutarnjim liječničkim pregledima.

Brazilac se ozlijedio u susretu protiv Getafea. Nedugo nakon ulaska u igru nezgodno je pao uz aut-liniju, pri čemu mu je zapelo koljeno. Iako su znakovi boli bili očiti, uspio je odigrati utakmicu do kraja, no detaljne pretrage sljedećeg jutra pokazale su ozbiljno oštećenje, kako prenosi Marca.

Rodrygo se tom prilikom tek vratio nakon gotovo mjesec dana pauze zbog upale tetive. Ušao je u 54. minuti, ali nije uspio probiti suparničku obranu, a po završetku susreta držao se za desno koljeno.

Real uoči gostovanja u Vigu ostaje na samo dva napadača – Viniciusu i Gonzalu Garciji. Ozlijeđen je i Mbappé, dok Mastantuono nema pravo nastupa zbog crvenog kartona iz prošle utakmice.

Rodrygo, 25-godišnje krilo, za Brazil je dosad upisao 37 nastupa i postigao devet pogodaka. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. odigrao je 12 utakmica i zabio tri gola, dok je ostatak propustio zbog ozljeda.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 65 milijuna eura.