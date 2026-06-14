Grega Židan za SK otvoreno: ‘Dalić je vidio gdje su prijašnji izbornici radili greške i to eliminirao’

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Svjetsko nogometno prvenstvo već je u punom jeku, a ovo će ostati upamćeno kao prvo u povijesti na kojem nastupa čak 48 reprezentacija te koje zajednički organiziraju tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. O očekivanjima , svojim favoritima za naslov te posebno o hrvatskoj reprezentaciji i izborniku Zlatku Daliću za Sport Klub se javio Grega Židan, nekadašnji hrvatski i slovenski reprezentativac te bivši igrač zagrebačkog Dinama.

Gregor Židan, kojeg nogometni svijet poznaje pod nadimkom Grega, ostavio je dubok trag u slovenskom i hrvatskom nogometu. Tijekom karijere nosio je dresove Olimpije, Dinama i Maribora, a zanimljiv je i po tome što je nastupao za hrvatsku i slovensku reprezentaciju, nakon što je prethodno upisao i nastup za tadašnju jugoslavensku selekciju. Nakon nogometne karijere okušao se kao trener, ali i u politici, radio je u slovenskom parlamentu, a danas je zaposlen u Ministarstvu sporta Slovenije.

Gospodine Židan, na početku razgovora vratimo se u 1990. godinu kada ste, kao igrač zagrebačkog Dinama, upisali svoj jedini nastup za Hrvatsku u utakmici protiv SAD-a. Kakve vas uspomene vežu za tu utakmicu u Maksimiru?

“Uspomene su jako dobre. Mislim da sada, nakon toliko vremena, možemo biti, barem ja, ponosni na taj čin. Posebno je bila povijesna utakmica i posebno zbog toga što smo pobijedili te na kraju ipak predstavili Hrvatsku u nekom novom svjetlu.”

Poznato je da ste jedno vrijeme radili i kao nogometni trener te da, bez obzira na poslovne obveze, pratite sve što se događa u nogometu. Što očekujete od Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, gdje se nalazi u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom?

“Znam da imate polako neke promjene generacije u hrvatskoj reprezentaciji. To je za sve reprezentacije bolan proces. Mislim da su se ovi iskusni igrači malo čuvali u ovom pripremnom razdoblju, a bilo je i malo ozljeda kod Luke, tako da njihovo pravo lice vidim na te tri utakmice i poslije, kada prođu skupinu. Svi se nadamo da će, kada dođu u pravu formu, pokazati da je Hrvatska jedna od jačih reprezentacija na svijetu.

Ja to smatram kontinuitetom rada jer kada imaš neku sigurnost i ne bojiš se za svaki rezultat, možeš kroz duže razdoblje stvoriti atmosferu i svoje viđenje taktike prenijeti na igrače. Ipak, ti igrači igraju u vrhunskim klubovima pa je to puno lakše.

Što se tiče Dalića, mislim da je puno uzeo od prijašnjih izbornika i vidio gdje su oni radili greške te je to sa svojim suradnicima eliminirao i tako došao do tih povijesnih rezultata. Znam da ne možemo očekivati da na svakoj smotri dođu tako daleko, ali su ozbiljan kandidat za visok plasman na Svjetskom prvenstvu gdje imaju šanse otići daleko.”

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Kada je riječ o taktici i formaciji s tri ili četiri igrača u zadnjoj liniji, što biste vi odabrali?

“Nije svejedno igraš li protiv Paname ili protiv Engleske. Tako da treba proći tu skupinu, a poslije je sve moguće i s jednom i s drugom formacijom. Što bih ja više volio? Da padne što više golova, kao i svi, ali ovdje se igra na rezultat, a ne za gledatelje.”

Nakon prijateljske utakmice za Hrvatsku igrali ste i za Sloveniju te upisali 19 nastupa. Kako danas gledate na nogomet na ovim prostorima, s naglaskom na slovenski nogomet? Nekada je izbornik bio Matjaž Kek, sada je to Boštjan Cesar. Ima li dobrih vijesti za slovenski nogomet?

“Pa dobro, napravljeno je nekoliko dobrih transfera, tako da tu polako stižemo u neki srednji rang. Normalno, mi nemamo takvu širinu kao Hrvatska, ali vidim jedan minus kod nas, a to je kreativnost. Mi u formaciji, gdje možemo nešto napraviti disciplinom i organizacijom, funkcioniramo dobro, ali kada treba neki igrač poput Zlatka Zahoviča koji može sam odlučiti utakmicu, toga zasad nemamo. Šeško je taj igrač, ali mislim da je još premlad da bi mogao sam odlučivati takve utakmice.”

Slovenije nema na Svjetskom prvenstvu, a ovo prvenstvo ušlo je u povijest kao prvo na kojem nastupa čak 48 reprezentacija. Puno je debitanata, puno više utakmica, a igrači imaju sve manje vremena za odmor. Kako komentirate povećan broj reprezentacija i utakmica?

“Pa ne znam, mislim da je ovo Svjetsko prvenstvo malo eksperiment, da vidimo kako će to funkcionirati. Normalno, čitali smo da je na početku bilo osam reprezentacija i tako smo nekako došli do 48. Vremenski mislim da nije toliko produženo, možda za tjedan dana. Ali utakmica će biti više, što znači i veću komercijalizaciju, a mislim da to nije dobro. Ja sam bio za 24 ili možda maksimalno 36 reprezentacija, a ovo s 48… Znam da je to vjerojatno zbog popularizacije nogometa, ali kvaliteta mora ostati kvaliteta.”

Za kraj, pratite reprezentativni nogomet i dobro poznajete odnos snaga. Možete li izdvojiti pet ili šest reprezentacija koje vidite u borbi za medalje?

“U principu navijam za Brazil, to mi je još odavno. Oni su mi nekako najdraži. A europski Brazil trebala bi biti Hrvatska, je li tako? Moj favorit po kvaliteti trebala bi biti Francuska. Mislim da imaju najbolje igrače. Nikad ne smijemo zaboraviti na Španjolsku, Argentinu i Nizozemsku. Tu su i Njemačka te Engleska, ako ćemo biti iskreni, koja bi mogla biti neki skriveni favorit. No pričekajmo skupinu, a poslije ćemo malo lakše govoriti o favoritima.”