Gradonačelnik New Yorka poslao oštru poruku uoči SP-a: ‘Nećemo im dozvoliti da siju strah’

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Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi kreće u četvrtak navečer utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike u Mexico Cityju. No, prva utakmica na tlu Sjedinjenih Američkih Država bit će odigrana 13. lipnja kada će u Inglewoodu SAD ugostiti Paragvaj.

Pet dana prije te utakmice oglasio gradonačelnik New Yorka koji se nalazi na potpuno suprotnoj strani od Kalifornije gdje će biti odigrana ta prva američka utakmica.

Hrabra prognoza gradonačelnika New Yorka: Evo koga vidi u finalu, ali i što predviđa Hrvatskoj Gradonačelnik New Yorka zbog Svjetskog prvenstva otvara 50 ‘nogometnih ulica’

Zohran Kwame Mamdani već je uoči ovog Svjetskog prvenstva napravio nekoliko poteza koji idu u prilog popularnosti nogometa u SAD-u. Otvorio je takozvane nogometne ulice, omogućio je besplatno gledanje utakmica u navijačkim zonama te je sudjelovao u akciji smanjenja cijena ulaznica.

Sada je gradonačelnik ugandskog podrijetla poslao i oštru poruku prema Donaldu Trumpu. Naime, američki predsjednik je uoči Mundijala donio plan kojim će poslati svoj ICE, odnosno imigracijsku policiju, na područje New Yorka. Na takvu odluku reagirao je Mamdani:

“Nogomet ne bi postojao bez imigranata. Imigranti igraju i treniraju nogomet, rade na stadionima, pune tribine i omogućuju da se Svjetsko prvenstvo održi. Šest igrača američke reprezentacije su imigranti.

Nećemo dozvoliti da ICE sije strah u našu zajednicu, pogotovo u ovom trenutku. Cijeli svijet dolazi u naš grad i mi ćemo ponosno stajati uz naše imigrantske susjede i odbijat ćemo takve napade koji nas žele zavaditi.”