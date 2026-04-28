Glavobolja za Ancelottija, zvijezda Reala ide na operaciju i propušta Svjetsko prvenstvo

(AP Photo/Manu Fernandez) via Guliver Image

Strahovi Brazila i izbornika Carla Ancelottija pred nadolazeće Svjetsko prvenstvo u nogometu postali su stvarnost – Éder Militão neće moći igrati na Mundijalu.

Real Madrid oglasio se informacijom da Brazilac u utorak ide na operaciju koja će biti obavljena u Finskoj.

U kraljevskom klubu ne očekuju da će se Militão vratiti na teren prije listopada, što znači da će propustiti Svjetsko prvenstvo, pripreme i velik dio početka sljedeće sezone.

Militão je obnovio ozljedu stražnje lože s kojom je i ranije imao dugotrajnih problema, a u klubu se nadaju da će operacija riješiti taj problem.

Svjetsko prvenstvo počinje 11. lipnja, a finale je zakazano za 19. srpnja.