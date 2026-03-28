Gazzetta se raspisala o Džeki uoči okršaja BiH i Italije: ‘On ne stari!’

Cody Froggatt Sportimage via Guliver

Uoči ključne utakmice između Bosne i Hercegovine i Italije, talijanski mediji posvetili su poseban prostor Edinu Džeki, opisujući ga kao igrača koji prkosi vremenu i i dalje pravi razliku na najvišoj razini. U tekstovima koji dolaze iz Italije, Džeko se opisuje kao napadač koji "ne stari”, već evoluira, te kao svojevrsno ogledalo Serie A – nogometa koji se kroz godine mijenjao, ali u kojem je on ostao konstanta.

Kako piše La Gazzetta dello Sport, Džeko je bio osporavan, posebno u Romi, kada je jedna sezona sa skromnijim učinkom izazvala kritike i sumnje.

Ipak, već sljedeće godine odgovorio je na terenu – s 29 pogodaka u Serie A i ukupno 39 golova u sezoni, čime je postao najbolji strijelac lige i utišao sve kritičare.

Taj povratak Talijani smatraju jednim od ključnih trenutaka njegove karijere.

Poseban dio teksta posvećen je njegovom razdoblju u Romi, gdje je stekao status prave ikone.

Navijači su ga doživljavali kao lidera i simbol kluba, a slogan “L’amore è Džeko” postao je prepoznatljiv među navijačima Vučice.

Talijani naglašavaju da nije bio samo golgeter, već napadač koji razumije igru, povezuje momčad i donosi prevagu u ključnim trenucima.

U tekstu se posebno ističe i legendarni preokret Rome protiv Barcelone 2018. godine, gdje je Džeko bio jedan od ključnih igrača.

Golovi, iznuđeni jedanaesterac i stalna prijetnja protivničkoj obrani učinili su ga jednim od junaka te noći, koja se i danas pamti kao jedan od najvećih trenutaka u povijesti kluba.

Džeko je kasnije nastavio karijeru u Interu, s kojim je stigao do finala Lige prvaka protiv Manchester Cityja. Iako trofej nije osvojen, njegov doprinos i iskustvo bili su od ogromne važnosti za momčad. Talijani ističu da je kroz sve klubove ostao isti – pouzdan, inteligentan i odlučujući.

Lider Bosne i Hercegovine

Danas, sa 40 godina, Džeko i dalje predvodi reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Talijanski mediji naglašavaju njegovu ulogu lidera, ali i mentora mlađim igračima, koji ga vide kao uzor.

Podsjećaju i na njegovu izjavu da bi dao sve trofeje za plasman Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo – što je već jednom i ostvario 2014. godine.

Možda i najvažnija poruka koju Talijani ističu jest Džekina filozofija:

“Godine nisu važne”

U vremenu kada mnogi napadači završavaju karijere, Džeko i dalje igra na vrhunskoj razini, postiže golove i odlučuje utakmice.

Zbog toga ga u Italiji danas ne gledaju samo kao nogometaša – već kao legendu koja i dalje piše svoju priču.

