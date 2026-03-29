Gatussov prijatelj pred BiH: ‘Dao mi je obećanje, nadam se da će ga ispuniti’

U izjavi za La Gazzettu dello Sport istaknuo je da ga je ishod susreta posebno emotivno pogodio.

“Ugodno me iznenadilo koliko me sve to dirnulo. Prvo kao Talijana, a onda i kao Rinova prijatelja. S obzirom na ono što se događalo u prošlosti, svi smo bili očajni što smo se ponovno našli u doigravanju, ali sada smo napravili prvi mali korak i sretni smo“, rekao je Ambrosini.

Italija će u utorak u Zenici igrati protiv Bosne i Hercegovine, koja je nakon izvođenja jedanaesteraca eliminirala Wales, a pobjednik tog susreta izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Ambrosini je otkrio i zanimljiv detalj iz razgovora s Gattusom.

“Gattuso mi je dao obećanje i nadam se da će ga održati. Rekao mi je da ćemo, ako se plasiramo na Svjetsko prvenstvo, zajedno popiti piće. Čekat ću ga na planini, a onda idemo u šetnju“, kazao je.

Govoreći o utakmici protiv Sjeverne Irske, naglasio je da su igrači bili pod velikim pritiskom.

“Mučili smo se u prvom poluvremenu jer smo na teren donijeli upravo ono čega smo se pribojavali – malo straha i napetosti. To je bilo neizbježno s obzirom na našu prošlost. Nakon Tonalijeva gola na početku drugog poluvremena osjetilo se olakšanje i momčad je zaigrala mnogo bolje. Da je ostalo 0:0, tjeskoba bi samo rasla. U takvim situacijama riskirate da se raspadnete, ali Azzurri nisu. Osim nekoliko bljeskova na početku, Sjeverna Irska nas nikada nije ozbiljno ugrozila. U utorak nas čeka reprezentacija koja je spoj iskustva i talenta. Mislim da će se s pritiskom lakše nositi, iako je ulog isti, jer je to još jedna utakmica na sve ili ništa“, poručio je.

Podsjetimo, Ambrosini i Gattuso zajedno su igrali u AC Milanu i reprezentaciji Italije.

