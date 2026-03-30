Gattuso: Teren je alibi, lani sam s Hajdukom igrao na lošijim terenima od ovoga

(AP Photo/Antonio Calanni) via Guliver Image

Uoči ključne utakmice za plasman na Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije koja će se igrati u utorak na Bilinom polju, talijanska reprezentacija doputovala je u Zenicu. Nakon obilaska stadiona, izbornik Gennaro Gattuso i vratar Gianluigi Donnarumma obratili su se novinarima.

Na početku konferencije Gattuso je upitan osjeća li pritisak uoči ovog susreta.

“Osjećam se jednako kao i u Bergamu jer znam što se od nas očekuje. Nadam se da će cijela Italija sutra biti uz nas. Čeka nas teška utakmica, ali spremni smo dati maksimum i ostaviti sve na terenu, što je najvažnije”, izjavio je Gattuso.

Govoreći o momčadi, istaknuo je da Italija kroz povijest zna osvajati trofeje i kada nije na vrhuncu forme te se osvrnuo na napredak ekipe u posljednjim mjesecima.

“Posao nogometaša i trenera je takav da uvijek postoji prostor za pogrešku. Igračima uvijek govorim da na terenu daju sve od sebe. Moramo reći istinu, prije sedam mjeseci nismo bili ovakvi, puno smo griješili i olako primali golove. Sada imamo dobru ekipu i mislim da ćemo sutra igrati bolje nego u četvrtak”, rekao je.

Dotaknuo se i travnjaka na Bilinom polju, odbacivši mogućnost da on bude izgovor.

“Mislim da je teren samo alibi i izgovor. Ako je loš nama, loš je i drugima. Treba igrati i ne razmišljati o tome. Što se travnjaka tiče, može proći. Prošle godine sam proveo neko vrijeme ovdje i s Hajdukom sam igrao na lošijim terenima od ovog. Moramo misliti na protivnika i igru, a ne na teren”, jasan je bio Gattuso.

Komentirao je i izbornika BiH Sergeja Barbareza, kao i snimku slavlja talijanskih igrača koja je izazvala reakcije.

“Sergej je bio veliki igrač, sjećam ga se s plavom kosom dok je igrao za Bayer i HSV. On je dobar i pripremljen stručnjak, drag je i igrači ga vole. Drago mi je što ćemo se sresti”, rekao je talijanski izbornik i u šali dodao:

“Barbarez voli igrati poker, vrlo je zanimljiv. Naravno, šalim se za poker, iznimno ga poštujem.”

Na pitanje o spornoj snimci bio je kratak.

“Sve smo to oko Dimarca i ekipe prevladali, ne treba tome pridavati pažnju, to su gluposti. BiH je dobra, fizički spremna ekipa s dva odlična napadača.”

Istaknuo je i da će u slučaju lošeg ishoda preuzeti odgovornost.

“Kao izbornik, preuzet ću svu odgovornost, ali ne trebamo o tome razmišljati i razbijati glavu. Moramo se usredotočiti samo na utakmicu i svu energiju usmjeriti na teren.”

Novinarima se obratio i kapetan Italije Donnarumma, koji je naglasio važnost pristupa utakmici.

“Znamo da sutra moramo odigrati dobro. Naša je dužnost dati maksimum. Svjesni smo da će utakmica biti teška, ali moramo joj pristupiti s određenom vedrinom. Spremni smo pružiti ono što naši navijači, i ovdje i kod kuće, od nas očekuju”, poručio je vratar.

Govorio je i o napadačima BiH, među kojima su Edin Džeko, Ermedin Demirović i Haris Tabaković.

“Dobro poznajem bosanskohercegovačke napadače. Igraju dobro, tehnički su potkovani, a protiv Džeke sam već i igrao. Sve u svemu, radi se o dobroj i organiziranoj ekipi. Nadam se da ćemo ih uspjeti zaustaviti i plasirati se na Svjetsko prvenstvo.”