Gattuso ni po čemu dobrom ne može pamtiti Norvešku: Upisao čak tri negativna rekorda!

Matteo Gribaudi via Guliver

Norvežani su u susretu posljednjeg kola I skupine na milanskom San Siru pobijedili Italiju 4:1 završivši natjecanje u skupini s maksimalna 24 boda.

Uoči posljednjeg kola Norveška je imala tri boda više od Italije i daleko bolju razliku pogodaka. Azzurrima je bila potrebna pobjeda od čak devet golova razlike kako bi preuzeli vrh ljestvice.

A nakon ovakvog teškog poraza, teško da je i izbornik Italije Gennaro Gattuso dobro spavao.

Gattuso se uspio upisati u povijesne knjige talijanskog nogometa i to s tri negativna rekorda postavljena ili izjednačena u jednoj večeri.

Ovakav poraz (1:4) njihov je najveći domaći poraz u nekoj službenoj utakmici, nakon što ih je Švedska 1983. godine svladala 0:3.

Ovo je ujedno prvi put da je Italija u službenoj utakmici na domaćem terenu primila četiri gola. To se dogodilo tek jednom prije ove večeri, 1955. protiv Jugoslavije, ali tada u prijateljskoj utakmici.

Također, ovo je ujedno i prvi domaći poraz Italije u grupnoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Jedini dosadašnji, od Sjeverne Makedonije prije četiri godine, doživjeli su u dodatnim kvalifikacijama.

