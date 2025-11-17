Gattuso: Ispričavam se! Ne smijemo se tako raspasti i osramotiti kao što smo sada

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Norveška je u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo svladala Italiju 4:1 i tako s maksimalnim učinkom, osam pobjeda u osam utakmica, osigurala plasman na Mundijal, dok će Talijani predvođeni Gennarom Gattusom morati u dodatne kvalifikacije.

Svoja razmišljanja nakon utakmice otkrio je izbornik Italije Gennaro Gattuso.

“Ne mislim da je problem bio fizičke prirode jer smo odmah nakon odmora u roku od 30 sekundi dopustili da dođu do prilike, zatim smo se povukli i oni su počeli preuzimati kontrolu.

Onda počneš trčati na drugačiji način, igrali smo na način koji njima odgovara i to su iskoristili. Nije bio problem u fizičkoj spremi. Čak i kod izlaska s loptom odostraga bilo je potpuno drukčije. Davide Frattesi više se nije otvarao široko. Prestali smo raditi ispravna kretanja. Za time najviše žalim.

Ispričavamo se navijačima i preuzimamo odgovornost. Ovo je za mene bila jako važna utakmica, igrali smo protiv snažne momčadi i pobjeda nam je mogla podići mentalitet kako bismo napravili taj sljedeći korak. Nismo uspjeli. Ne smijemo se raspasti i osramotiti na način na koji smo to sada napravili na prvi znak problema”, odgovorio je Gattuso na pitanje zašto je Norveška u drugom poluvremenu izgledala kao da je brža.

Gattuso priznaje: “Zabrinjavajuće je, bio bih licemjer kad bih rekao drugačije. Sada se nećemo okupiti tri mjeseca, ali nije da treba puno da shvatiš da smo dobili lekciju.

Utakmica poput ove ne smije se izgubiti 4:1, protiv nas su igrači koji mogu sve okrenuti u pet minuta. Treći gol je onaj koji me najviše živcira, ali moramo gledati naprijed. Ne možemo očekivati da ćemo suparniku dopustiti nula udaraca u okvir, ali moramo znati reagirati kad dođu do njih, a ne ovako kao sada.”

Bilo je prijedloga da se u veljači reprezentacija okupi na svojevrsnom “kampu” kako bi Gattuso dobio više vremena s igračima prije doigravanja u ožujku.

“Raspored je takav kakav jest, svi znamo da su jedini slobodni termini 2. i 3. veljače ili 9. i 10. veljače, ali po meni nećemo dobiti ni te datume.”

Gattuso je burno reagirao na zvižduke tijekom završnice pobjede 2:0 u Moldaviji u četvrtak jer je Italija probila protivnika tek u 88. minuti. Sada priznaje da je publika imala pravo na zvižduke.

“Na kraju prvog poluvremena bio sam jako zadovoljan kako je momčad posložena, kako smo igrali i kako su nas navijači bodrili. Svjesni smo da ljudi vole ovu reprezentaciju, ali više nije dovoljno samo pričati o tome.

POVEZANO VIDEO / Dobre vijesti za Hrvatsku: Sjajna Norveška razbila Gattusovu Italiju i suvereno izborila SP! VIDEO / Sudac je dosudio prekršaj napadača Italije, pogledajte Gattusovu reakciju

Bila je ovo večer koju nitko nije zaslužio, pogotovo oni koji su došli na stadion navijati za nas. Nadamo se da ćemo svim našim navijačima donijeti radost”, rekao je Gattuso.

Što Italija mora napraviti u nastavku kvalifikacijskog ciklusa, pitali su Gattusa.

“Ne smijemo se toliko preplašiti i povući jer na prvi udarac izgubimo samopouzdanje. U ovom trenutku previše toga nosimo na leđima, nismo se plasirali na zadnja dva izdanja Svjetskog prvenstva i to ne smijemo podcijeniti.

Istovremeno, ne smijemo se toliko obeshrabriti na prvi znak problema. Moramo imati više povjerenja u vlastite mogućnosti i ne smijemo se ograničiti na puko odrađivanje minimuma čim stvari krenu po zlu.”

Treba li Italija jednostavno priznati da više nije među najboljim reprezentacijama u Europi, pogotovo nakon lošeg nastupa na Euru 2024.?.

“Iskreno, radije bih da nam je Norveška održala nogometnu lekciju od početka do kraja, to bih možda lakše prihvatio.

Zato i dalje vjerujem da, ako popravimo ono što nam je nedostajalo u tom drugom poluvremenu, možemo biti konkurentni. Upravo mi je toga žao”, rekao je Gattuso, pa odgovorio na pitanje je li problem u tome što u ovoj generaciji Azzurra nedostaje lidera:

“Imati jednog vođu nije dovoljno, u ovakvim trenucima moramo biti zajedno. Najviše me ljuti to što u drugom poluvremenu izgradnja napada odostraga više nije bila fluidna, već se od samog početka tog dijela utakmice moglo osjetiti da se nešto promijenilo. Ako se bojiš pogriješiti, igraš s ručnom kočnicom i to si ne možemo priuštiti.”

Za kamere RAI Sporta Gattuso se ispričao navijačima.

“Prije svega se moramo ispričati našim navijačima jer 4:1 je težak rezultat. Šteta, jer prvo poluvrijeme je bilo jako dobro, bili smo prava momčad, ali najveće razočaranje je to što drugo poluvrijeme nije bilo ni približno na toj razini.

Čestitam Norveškoj, ali polazimo od onoga što smo pokazali u prvom poluvremenu, kada smo radili ono što smo trebali, a onda smo se nakon odmora mučili.”

Italija odlazi na pauzu i reprezentacija se neće okupiti sve do nekoliko dana uoči polufinala doigravanja za Svjetsko prvenstvo 26. ožujka, uz nadu da će moći igrati i finale 31. ožujka i izboriti plasman na SP.

“Moramo graditi na onome što smo pokazali u prvom poluvremenu, kada smo bili kompaktni i stajali na pravim pozicijama, ali čim nam suparnik stvori priliku, mi se prestrašimo. Tu se moramo promijeniti i popraviti, prepali smo se.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.