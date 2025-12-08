Gaf Fife na ždrijebu za SP: Infantino se zbog ovog ispričao Scaloniju

Podijeli :

xWilliamxVolcovx via Guliver

Bila je ovo po svemu posebna ceremonija ždrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026.

Ovaj će ždrijeb ostati zapamćen po tome što je trajao dva sata, što je dodijeljena nagrada za mir američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a nije prošlo ni bez gafa.

Naime, izbornik Argentine Lionel Scaloni je bio pozvan da tijekom ceremonije u Washingtonu donese pobjednički trofej na pozornicu, što je uobičajena tradicija.

No, organizatori su od njega zatražili da stavi zaštitne rukavice, očito ne prepoznavši čovjeka koji je 2022. vodio Argentinu do titule.

Predsjednik Fife Gianni Infantino se ispričao Scaloniju nakon što je snimka obišla svijet.

“Moram se ispričati Lionelu Scaloniju zbog onoga što se dogodilo. Rečeno mi je da su ga natjerali da stavi rukavice da bi dotaknuo trofej. U ime Fife, ispričavam se”, poručio je Infantino, uz dodatak:

“Naravno da svjetski prvaci smiju dotaknuti trofej.”

Sve je komentirao i Scaloni.

“Mislim da su me zamijenili s nekim drugim. Rekli su mi da ne smijem dotaknuti trofej bez rukavica. Nisu me prepoznali.”

Argentina će na Svjetskom prvenstvu braniti titulu prvaka u skupini protiv Alžira, Austrije i Jordana.