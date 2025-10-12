Fruk: ‘Ovo je bila posebna večer za mene’

Podijeli :

Josip Bandić CROPIX Voa Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija obavila je formalnost u Varaždinu te je u šestom nastupu skupine L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine upisala petu pobjedu, svladala je Gibraltar s 3-0 (1-0). Prvi pred kamere Nova-e TV stao je strijelac prvog gola Toni Fruk.

“Možemo reći da idemo na SP. Sretni smo, slavimo, iako postoje minimalne šanse da ne idemo, ali vjerujemo u sebe. Drago nam je da smo pred našim navijačima pobijedili. Bila je dosta pomlađena momčad u prvom dijelu i tražili smo se, mladi su dečki željni dokazivanja. Nismo uspjeli brzo otvoriti Gibraltar, ali smo zasluženo pobijedili.