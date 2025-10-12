Fruk: ‘Ovo je bila posebna večer za mene’

Hrvatska nogometna reprezentacija obavila je formalnost u Varaždinu te je u šestom nastupu skupine L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine upisala petu pobjedu, svladala je Gibraltar s 3-0 (1-0). Prvi pred kamere Nova-e TV stao je strijelac prvog gola Toni Fruk.
“Možemo reći da idemo na SP. Sretni smo, slavimo, iako postoje minimalne šanse da ne idemo, ali vjerujemo u sebe. Drago nam je da smo pred našim navijačima pobijedili. Bila je dosta pomlađena momčad u prvom dijelu i tražili smo se, mladi su dečki željni dokazivanja. Nismo uspjeli brzo otvoriti Gibraltar, ali smo zasluženo pobijedili.
Ovo je bila posebna večer za mene, najljepša uz onu kad smo igrali protiv Farskih Otoka. Prvijenac je tu i sretan sam, drago mi je da mogu igrati s ovakvim igračima i biti dio ove momčadi, da mogu učiti od ovakvih igrača. Za ovo se živi, ovo je vrh nogometa”, rekao je
