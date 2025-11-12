Fruk o Dalićevim promjenama: ‘Treba sve isprobati i vidjeti što funkcionira’

Podijeli :

HNS/Screenshot

Zvijezda Rijeke sjela je pred novinare u Rijeci pred utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih otoka u petak na Rujevici i u ponedjeljak protiv Crne Gore u Podgorici.

Utakmica Hrvatske i Farskih otoka igra se u petak od 20.45 sati. Hrvatskoj je bod dovoljan da osigura nastup na Svjetskom prvenstvu. Toni Fruk se najprije osvrnuo na utakmicu na Farskim otocima gdje je debitirao za Hrvatsku.

“Utakmica i ekipa koju ću pamtiti za života. Puno će iskoristiti ako im daš vremena i prostora, nezgodni su, u naletu su, dolaze s velikim samopouzdanjem. Dva kola prije kraja imamo praktično osigurano SP, ali želimo ostati fokusirani, odraditi i ovu utakmicu ozbiljno te izvući tri boda.”

Dalić je najavio igru s tri stopera. Može li to odgovarati Vatrenima?

“Treba sve isprobati, treba vidjeti što ekipi funkcionira. Treba vremena da se takve stvari uvježbaju, ne ide sve preko noći. Većina ekipa igra s četiri otraga. Na kraju ima sve smisla, svoje prednosti. Ekipa sigurno svojom kvalitetom može odgovoriti na te opcije.”

Komentirao je i krizu Rijeke.

“Nismo najbolje krenuli u sezonu, teške su noge, teška je i glava. Rijeka dugo nije igrala na tri strane. Nije ekipi lako, pogotovo nakon prošle sezone. Imam osjećaj da su navijači očekivali dominaciju Rijeke, no moram reći da smo tu posustali. Ali dat ću sve od sebe, tako i moja ekipa, da vratimo Rijeku na pravi put.”