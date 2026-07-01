Francuzi se poigrali sa Šveđanima, Mbappe u lovu na Messija

Ako su protiv Šveđana bili veliki favoriti, Francuzi su i ovom predstavom pokazali iznimnu nadmoć uoči sraza s Paragvajcima, koji su senzacionalno izbacili Nijemce i spriječili veliki europski derbi.

Francuska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva pobijedivši u East Rutherfordu reprezentaciju Švedske s 3-0 (1-0) uz potpunu nadmoć i kontrolu zbivanja na travnjaku stadiona MetLife.

Kylian Mbappe je u 45. minuti postigao vodeći pogodak za aktualne svjetske doprvake. Prednost je udvostručio Bradley Barcola u 53. minuti. Svojim drugim pogotkom u dvoboju, a šestim na ovom Svjetskom prvenstvu, Mbappe je u 74. minuti postavio konačnih 3-0.

Francuzi će u osmini finala igrati protiv Paragvajaca koji su iznenađujuće izbacili Njemačku u šesnaestini finala boljim izvođenjem jedanaesteraca. Dvoboj Francuske i Paragvaja na rasporedu je u subotu, 4. srpnja, s početkom u 23.00 sata po srednjoeuropskom vremenu, u Philadelphiji.

Francuska je u dvoboj sa Švedskom ušla kao izraziti favorit. Momčadi kojoj se na čelo vratio Didier Deschamps trebalo je malo vremena da se zahukta, ali to se dogodilo dovoljno rano da Šveđani do tada ne naprave previše. Mogu se pohvaliti da su u 3. minuti uputili prvi udarac unutar okvira na utakmici, ali Maignan nije imao problema sa zaustavljanjem tog pokušaja Alexandera Isaka.

Još nekoliko puta su zaprijetili Skandinavci tijekom utakmice, ali Maignan je do 89. minute ostao na toj jednoj obrani. Na mnogo većem iskušenju se francuski vratar našao 86 minuta poslije, kad je Viktor Gyokeres dobrim udarcem završio napad Šveđana, ali Maignan je to obranio.

Nakon što je prošlo 15 minuta i Francuze “probio prvi znoj”, krenula je i njihova opsada suparničkog gola. Gotovo svake minute se nešto događalo. Švedski vratar Jacob Zetterstrom obranio je pokušaj Dignea, a Barcola nakon solo prodora nije bio dovoljno precizan. No, u 20. minuti je Kylian Mbappe prvi put pobjegao Šveđanima i smireno poslao loptu u mrežu. Srećom po Šveđane, Lindelof je na vrijeme izašao prema naprijed i ostavio Mbappea nekoliko centimetara u zaleđu pa od pogotka nije bilo ništa.

U 30. minuti je Mbappe asistirao Rabiotu, ali njegov udarac iz okreta je Zetterstrom obranio. Samo dvije minute poslije Mbappe je mogao birati gdje će poslati loptu, ali je umjesto mreže pogodio vratnicu.

Puno atraktivniji je bio pokušaj Olisea u 36. minuti. Škaricama je pokušao svladati Zetterstroma, ali se i njemu ispriječila vratnica. Dembele je bio prvi na odbijenoj lopti, gađao je desnom nogom suprotan kut, ali je lopta prohujala pokraj vratnice.

Novi pokušaji Mbappea i Olisea ostali su bez promjene rezultata na semaforu i kad se činilo da će na poluvremenu obje momčadi biti jednako udaljene od osmine finala, Mbappe je izveo majstoriju.

Olise i Dembele su odigrali kratko dodavanje, ostavili loptu Mbappeu, a francuski kapetan se s lijeve strane sjurio u kazneni prostor, trzajem “povaljao” svog čuvara i s ruba peterca pogodio suprotnu malu mrežu za 1-0.

Kako su završili prvo poluvrijeme, Francuzi su na isti način započeli drugo poluvrijeme. Trebalo im je manje od osam minuta da dođu do drugog pogotka. Michael Olise je sjajnim dodavanjem poslao Bradleyja Barcolu u čistu priliku, kakvu igrač takvog kalibra rijetko propušta.

Pokušao se Olise iz asistenta prometnuti u strijelca, konačno postići svoj prvijenac na Svjetskom prvenstvu, ali je u 61. minuti švedski vratar bio na mjestu, a u 65. minuti je njegov udarac blokiran. U 72. minuti se činilo da je došao trenutak za njegov prvi pogodak. Išao je sam na Zetterstroma, ali je švedski vratar čudesno obranio i potvrdio status najboljeg švedskog igrača u ovom dvoboju.

Kad nije uspio zabiti, Olise se vratio onome što radi uspješnije – asistiranju. Poslao je loptu iza leđa švedske obrane, Mbappeovo utrčavanje je bilo pravovremeno, a egzekucija bez pogreške.

Tim se pogotkom izjednačio po broju golova na ovom SP-u s Lionelom Messijem te došao na samo jedan gol zaostatka za rekordom legendarnog Argentinca po broju golova na svjetskim prvenstvima – Messi 19, Mbappe 18.

Francuski kapetan je postao i rekorder po broju utakmica na svjetskim prvenstvima u kojima je postigao više od jednog gola. Sada ih ima već sedam.

Usput je i Francuska postala prva reprezentacija koja je u pet utakmica zaredom na svjetskim prvenstvima postigla najmanje tri pogotka. Niz su započeli u finalu SP-a 2022.

Ako su protiv Šveđana bili veliki favoriti, Francuzi su i ovom predstavom pokazali iznimnu nadmoć uoči sraza s Paragvajcima, koji su senzacionalno izbacili Nijemce i spriječili veliki europski derbi.