Francuzi kažu da nikada nisu odigrali ovakvu utakmicu: ‘Uvrede su bile nepotrebne’

Ne želeći se previše zadržavati na suđenju tijekom utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Paragvaja (1-0), francuski izbornik Didier Deschamps u subotu je izrazio žaljenje zbog uvreda razmijenjenih tijekom vrlo tijesne i žestoke utakmice.

“Neću kritizirati suca, no utakmicu smo završili s tri žuta kartona, iako sam vidio da se svašta događalo. Neću kritizirati ni Paragvaj – svaka momčad igra kako može – ali uvrede su bile nepotrebne. Najvažnije je da na kraju nije bilo incidenata. No, to je sada iza nas jer smo izborili prolazak dalje”, rekao je Deschamps na konferenciji za novinare nakon grube utakmice koju je odlučio jedanaesterac Kyliana Mbappéa u drugom poluvremenu.

“Bila je to teška i agresivna utakmica s mnogo prekida, ali igrači su bili spremni na to. Drago mi je što su zadržali prisebnost; to će im biti vrijedno iskustvo. Znali smo da će to biti specifična utakmica. Uvjeren sam da će nam to koristiti. Ostali smo hladnokrvni, što je bilo ključno. Bila je to utakmica u kojoj smo morali igrati beskompromisno i ‘ući u koštac’ s protivnikom”, dodao je izbornik.

Francuski reprezentativac Bradley Barcola je kazao da “nikada nije odigrao takvu utakmicu”.

“Nikada nisam igrao takvu utakmicu, s toliko udaraca, nesportskih poteza i guranja s leđa. Bilo je teško, ali pobijedili smo. Stoga ćemo uživati ​​u tome”, rekao je Barcola.

“Nije bilo lako, ali znali smo što nas čeka”, dodao je William Saliba. “Ništa nam nisu poklonili; igrali su fizički snažno i pokušavali nas izbaciti iz ritma. Ostali smo fokusirani, sačuvali mrežu netaknutom i na kraju uspjeli zabiti”, objasnio je francuski stoper.

Unatoč brojnim prekršajima Paragvajaca – koji su se povukli duboko na svoju polovicu terena – francuski su igrači bili frustrirani jer sudac Ilgiz Tantašev nije pokazao nijedan žuti karton protivnicima.

“Sudac je mogao pokazati nekoliko žutih kartona suparničkoj momčadi; to bi ih možda malo smirilo”, smatrao je Saliba. “Bilo je napetosti, ali pokazali smo da nećemo dopustiti da nas maltretiraju“, dodao je.

Francuska će se u četvrtfinalu sastati s Marokom; utakmica je na rasporedu u četvrtak u Foxboroughu, u Massachusettsu.