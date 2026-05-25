FOTO / Predstavljeni su dresovi Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Nogometni savez Bosne i Hercegovine / Damir Hajdarbasic

Bosanskohercegovački dizajner Haris Stambolić autor je novog dresa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u kojem će Zmajevi nastupati na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Stambolić je prvi put javno govorio o procesu nastanka dresa, suradnji s Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine i proizvođačem sportske opreme Kelme, ali i o simbolici koja se krije iza novog izgleda reprezentativne opreme.

POVEZANO Sergej Barbarez za SK: ‘Hrvatska reprezentacija naš je uzor’

Kako je istaknuo, njegova želja od početka bila je napraviti mnogo više od običnog sportskog dresa.

Poseban fokus stavljen je na detalje koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, a po prvi put korišten je i reljefni materijal s motivima valova izravno utkanim u platno dresa.

Na projektu novog izgleda Zmajeva Stambolić je surađivao s Nogometnim savezom BiH, stručnim stožerom reprezentacije i tvrtkom Kelme. Novi dres već je izazvao veliki broj pozitivnih reakcija među navijačima, posebice zbog modernog izgleda i elemenata koji simboliziraju bosanskohercegovački identitet.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup na Svjetskom prvenstvu otvorit će 12. lipnja utakmicom protiv Kanade u Torontu. Nakon toga slijede dvoboji protiv Švicarske i Katara u grupnoj fazi natjecanja.

Prije odlaska na Mundijal, momčad Sergeja Barbareza odigrat će i dvije prijateljske utakmice – 29. svibnja na Koševu protiv Sjeverne Makedonije te generalnu probu protiv Paname u Sjedinjenim Američkim Državama.