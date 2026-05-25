FOTO / Predstavljeni su dresovi Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo

Bosanskohercegovački dizajner Haris Stambolić autor je novog dresa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u kojem će Zmajevi nastupati na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Stambolić je prvi put javno govorio o procesu nastanka dresa, suradnji s Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine i proizvođačem sportske opreme Kelme, ali i o simbolici koja se krije iza novog izgleda reprezentativne opreme.
Kako je istaknuo, njegova želja od početka bila je napraviti mnogo više od običnog sportskog dresa.
Poseban fokus stavljen je na detalje koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, a po prvi put korišten je i reljefni materijal s motivima valova izravno utkanim u platno dresa.
Na projektu novog izgleda Zmajeva Stambolić je surađivao s Nogometnim savezom BiH, stručnim stožerom reprezentacije i tvrtkom Kelme. Novi dres već je izazvao veliki broj pozitivnih reakcija među navijačima, posebice zbog modernog izgleda i elemenata koji simboliziraju bosanskohercegovački identitet.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastup na Svjetskom prvenstvu otvorit će 12. lipnja utakmicom protiv Kanade u Torontu. Nakon toga slijede dvoboji protiv Švicarske i Katara u grupnoj fazi natjecanja.
Prije odlaska na Mundijal, momčad Sergeja Barbareza odigrat će i dvije prijateljske utakmice – 29. svibnja na Koševu protiv Sjeverne Makedonije te generalnu probu protiv Paname u Sjedinjenim Američkim Državama.
