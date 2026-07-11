Fifi nikad dosta zarade: Evo kakav neobičan suvenir prodaju s finala SP-a!

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AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Svjetska nogometna organizacija povukla je prilično bizaran marketinški potez uoči finala SP-a, koje će se 19. srpnja odigrati na stadionu MetLife u New Jerseyju.

Navijačima i kolekcionarima Fifa je ponudila nesvakidašnji suvenir – autentične komade travnjaka s utakmice na kojoj će se odlučivati o naslovu prvaka svijeta.

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Za ovaj dio nogometne povijesti kupci moraju izdvojiti čak 450 američkih dolara. Ipak, cijela priča ima prilično neobičan detalj. U službenom Fifinom webshopu navedeno je da su dimenzije suvenira “17,5 x 17,5 x 17,5”, no nigdje nije pojašnjeno radi li se o centimetrima, milimetrima ili inčima, a krovna nogometna organizacija još uvijek nije odgovorila na novinarske upite o tome.

U opisu proizvoda stoji kako je riječ o originalnom komadu travnjaka koji je trajno sačuvan u vrhunskom akrilu, a stiže u kompletu s USB-om koji sadrži film o autentičnosti proizvoda. Isporuka je ograničena isključivo na adrese u SAD-u i Europi, a paketi će se slati tek nakon što finalni susret završi.

Fifa je uoči same završnice pustila u prodaju i ulaznice čije cijene lete do nevjerojatnih 32.970 dolara, dok se takozvani hospitality paketi, koji uključuju hranu i piće, prodaju za vrtoglavih 32.500 do 34.500 dolara.