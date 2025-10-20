Fifa žestoko kaznila HNS: Dobro će se isprazniti blagajna zbog ponašanja navijača u Pragu!

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

HNS je otkrio kakve su nove kazne dobili.

Disciplinska komisija međunarodne nogometne federacije Fife donijela je odluku o kaznama za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmicama protiv Češke u Pragu i Gibraltara u Varaždinu u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

HNS je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 41.000 švicarskih franaka (oko 45 tisuća eura) neprimjerenog ponašanja dijela navijača (bacanje predmeta, paljenje pirotehničkih sredstava) na utakmici Češka – Hrvatska, odigranoj 9. listopada 2025. u Pragu.

HNS je kažnjen i iznosom od 7.500 švicarskih franaka (oko 8000 eura) zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača (utrčavanje na teren za igru) poslije utakmice Hrvatska – Gibraltar, odigranoj 12. listopada 2025. godine u Varaždinu.

