FIFA uklonila suca s liste za SP zbog optužbe za seksualno zlostavljanje

Podijeli :

xPieterxvanxderxWoudex via Guliver Image

Velike vijesti stigle su iz FIFA-e nešto manje od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Naima, kako javlja engleski The Athletic, FIFA je s liste sudaca za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, uklonila nizozemskog suca Roba Dieperinka.

Razlog za to je što je nizozemski sudac u travnju uhićen u Londonu od strane Metrpolitan policije zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnog dječaka.

Međutim, Nizozemski nogometni savez stao je u njegovu obranu smatrajući da je optužba neutemeljena. Unatoč tome, FIFA je odlučila ukloniti Dieperinka s liste VAR sudaca za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Dieperink je na to rekao da je tužan što je pogrešno optužen i da je u potpunosti surađivao s policijom. Rekao je i kako su optužbe odbačene nakon dva tjedna, no FIFA je svejedno ostala pri ovoj odluci.

Na njegovo mjesto uskočit će francuski sudac Willy Delajod.