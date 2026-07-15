Fifa pripremila još jednu kontroverznu promjenu pravila za finale SP-a?

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AP Photo/Riza Ozel via Guliver

Finale Svjetskog prvenstva 2026. moglo bi donijeti presedan u povijesti nogometa.

Prema pisanju španjolskih medija, Fifa planira produžiti poluvrijeme s uobičajenih 15 na čak 30 minuta, kako bi tijekom stanke organizirala veliki glazbeni spektakl po uzoru na američki Super Bowl.

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Kako navodi The Times, publiku na stadionu u New Jerseyju trebale bi zabavljati svjetske glazbene zvijezde poput Justina Biebera, Shakire, Madonne i grupe Coldplay, a show bi bio podijeljen na nastupe prije utakmice i tijekom pauze između dva poluvremena.

Ima li Fifa pravo na to?

Iako Pravila nogometne igre Međunarodnog odbora (IFAB) predviđaju da poluvrijeme traje najviše 15 minuta, u pravilniku Svjetskog prvenstva postoji odredba koja Fifi daje mogućnost da, u posebnim okolnostima, donese drugačiju odluku.

U pravilima natjecanja jasno je navedeno da Fifa može primijeniti dodatne ili izmijenjene propise ukoliko procijeni da je to potrebno za organizaciju turnira, a takve odluke imaju prednost u odnosu na standardni pravilnik.

Slična situacija viđena je i prošlog ljeta u finalu Svjetskog klupskog prvenstva, kada je stanka između dvaju poluvremena trajala 24 minute zbog organizacije zabavnog programa.

Ukoliko Fifa potvrdi ovu odluku, finale SP-a bit će još jedan korak prema približavanju američkom modelu organizacije sportskih događaja, gdje su nastupi tijekom stanke sastavni dio spektakla.

Ostaje za vidjeti hoće li ova promjena naići na odobravanje nogometne javnosti ili će izazvati nove polemike među ljubiteljima tradicionalnog nogometa, koji smatraju da bi fokus najveće utakmice na svijetu trebao ostati isključivo na događanjima na terenu.

Finalni susret na rasporedu je 19. lipnja u 21 sat.